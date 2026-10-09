به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک تاجر کاتولیک و مالک مجموعه خدماتی و تجاری «NBT Oil» در بزرگراه ارتباطی کوزوو و آلبانی، با ساخت دو نمازخانه چوبی در دو سوی این مسیر، امکان اقامه نماز را برای مسافران مسلمان فراهم کرده است. این اقدام با استقبال و تحسین شماری از شهروندان و فعالان رسانه‌ای روبه‌رو شده است.

این نمازخانه‌ها در محل مجموعه خدماتی متعلق به این تاجر ساخته شده‌اند تا مسافران مسلمان بتوانند در طول سفر، بدون نیاز به خروج از مسیر یا جست‌وجوی مکانی برای عبادت، نماز خود را اقامه کنند.

رمضان شکودرا، روزنامه‌نگار آلبانیایی، در صفحه شخصی خود در فیس‌بوک، با اشاره به بازدیدش از یکی از این نمازخانه‌ها، از ابتکار این تاجر تمجید کرد و آن را الگویی شایسته برای دیگر صاحبان کسب‌وکار دانست.

شکودرا همچنین با طرح پرسشی انتقادی درباره جنبش ضداسلامی «ترک اسلام» در شهر دچان در غرب کوزوو، به مخالفت‌ها و تردیدهایی اشاره کرد که گاه در برابر ابتکارهای مرتبط با اسلام مطرح می‌شوند. این جنبش در اکتبر ۲۰۲۳ فعالیت خود را با دعوت به ترک اسلام و بازگشت به ریشه‌های مسیحی مردم آلبانی آغاز کرده بود.

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