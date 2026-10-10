آرامش مؤمن در گرو توحید و بندگی خداست

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین حبیب‌الله فرحزاد در محفل سخنرانی پنجشنبه شب حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) که در شبستان امام خمینی(ره) برگزار شد، با اشاره به اهمیت ذکر صلوات و توحید، بر ضرورت تقویت ارتباط انسان با خداوند تأکید کرد و گفت: هرچه انسان در مسیر توحید و بندگی خداوند حرکت کند، آرامش بیشتری در زندگی خواهد داشت و از وابستگی و ترس از غیر خدا رهایی پیدا می‌کند.

وی با اشاره به فضیلت صلوات بر محمد و آل محمد(ص) اظهار داشت: ذکر شریف صلوات از بهترین اذکار و دعاهاست و در روایات نسبت به صلوات در شب و روز جمعه سفارش ویژه‌ای شده است. از ظهر پنجشنبه تا غروب جمعه، برای فرستادن صلوات بر پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع) فضیلت‌های فراوانی بیان شده است.

فرحزاد همچنین بر اهمیت قرائت سوره مبارکه واقعه در شب‌های جمعه تأکید کرد و افزود: در روایاتی از امام صادق(ع) برای قرائت سوره واقعه در شب جمعه برکات فراوانی بیان شده است و سفارش می‌شود مؤمنان این عمل را در برنامه هفتگی خود قرار دهند و دیگران را نیز به انجام آن دعوت کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه بالاترین کمال انسان رسیدن به توحید است، تصریح کرد: حقیقت توحید در کلمه «لا اله الا الله» خلاصه می‌شود؛ یعنی انسان در مقام اعتقاد و عمل، خداوند را یگانه معبود و صاحب حقیقی قدرت بداند و دل و عمل خود را از وابستگی به غیر خدا رها کند.

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به حدیث سلسلةالذهب و ماجرای حضور امام رضا(ع) در نیشابور خاطرنشان کرد: در این روایت، توحید به عنوان یک حقیقت بنیادین بیان شده و در ادامه، موضوع ولایت نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ بنابراین توحید، نبوت و امامت در منظومه معارف اهل‌بیت(ع) ارتباطی عمیق با یکدیگر دارند.

فرحزاد با تأکید بر اینکه گفتن «لا اله الا الله» باید همراه با اعتقاد و اخلاص باشد، بیان داشت: صرف بر زبان آوردن این کلمه کافی نیست؛ توحید باید در زندگی انسان ظهور پیدا کند و او را از گناه و معصیت بازدارد. اگر انسان حقیقتاً خدا را حاکم بر زندگی خود بداند، رفتار، تصمیم‌ها و روابط او نیز باید بر اساس فرمان الهی شکل بگیرد.

وی با اشاره به آیه «فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا» گفت: انسان نباید برای هیچ مخلوقی جایگاه خداوند را قائل شود. پدر، مادر، استاد، حاکم، پزشک و دیگر انسان‌ها همگی مخلوق خدا هستند و اگرچه می‌توانند وسیله خیر و خدمت باشند، اما نباید انسان به گونه‌ای به آنان وابسته شود که خداوند را فراموش کند.

فرحزاد در بخش دیگری از سخنان خود، توحید را عامل آرامش مؤمن دانست و اظهار داشت: کسی که از خدا بترسد، از غیر خدا هراسی نخواهد داشت؛ اما اگر انسان از خدا فاصله بگیرد، ممکن است از کوچک‌ترین حوادث و اتفاقات دچار اضطراب و ترس شود. آرامش حقیقی در گرو تقوا، بندگی و توکل بر خداوند است.

وی با اشاره به روایتی از امام صادق(ع) درباره عبور کاروان از مسیر باریکی که شیری در آن قرار داشت، ادامه داد: بر اساس این روایت، امام صادق(ع) بدون ترس به سوی شیر رفتند و آن را از مسیر کنار زدند و سپس فرمودند اگر بنده خدا باشید و فرمان او را اطاعت کنید، موجودات نیز به اذن خداوند از شما فرمان می‌برند.

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت همچنین با اشاره به نمونه‌هایی از سیره علما، آرامش آنان در شرایط دشوار را نتیجه ایمان و توکل دانست و گفت: مؤمن موحد در سختی‌ها دلش را به خدا می‌دهد و می‌داند که نتیجه نهایی در اختیار پروردگار است؛ از این رو در انجام وظیفه خود کوتاهی نمی‌کند و از قدرت‌های ظاهری و مادی هراسی به دل راه نمی‌دهد.

فرحزاد با تأکید بر اینکه قدرت حقیقی از آن خداوند است، خاطرنشان کرد: انسان موحد نباید قدرت‌های مادی و ظاهری را مطلق ببیند؛ زیرا همه قدرت‌ها در برابر اراده الهی محدود هستند. اگر دل انسان به خدا متصل باشد، در برابر مشکلات و حوادث استقامت بیشتری خواهد داشت.

وی در پایان با بیان اینکه «لا اله الا الله» باید در سراسر زندگی انسان جاری باشد، گفت: این کلمه توحید تنها یک ذکر زبانی نیست، بلکه حقیقتی است که باید در اعتقاد، رفتار و سبک زندگی انسان نمایان شود. اگر انسان حقیقت توحید را درک کند و با اخلاص در این مسیر قدم بردارد، بسیاری از وابستگی‌ها و ترس‌های او کنار می‌رود و آرامش حقیقی را تجربه خواهد کرد.