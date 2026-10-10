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۱۰ روایت از امام کاظم(ع) پیرامون تربیت کودک

۱۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۰
کد مطلب: 1875673
۱۰ روایت از امام کاظم(ع) پیرامون تربیت کودک

امام کاظم(ع) در روایات فراوانی به موضوع تربیت فرزند پرداخته‌اند از جمله ایشان فرمودند هرگاه به فرزندانتان وعده دادید، به آن وفا کنید. زیرا آنان می‌پندارند شما روزی‌دهنده آنها هستید و همانا خدای عزوجل به خاطر هیچ‌چیزی به اندازه زنان و کودکان خشمگین نمی‌شود.

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: به مناسبت روز جهانی کودک، روایاتی از امام کاظم علیه‌السلام پدر بزرگوار حضرت فاطمه معصومه(س) با موضوع تربیتی تقدیم خوانندگان می‌شود.

۱- امام کاظم(ع): إِذَا وَعَدْتُمُ اَلصِّبْیَانَ فَفُوا لَهُمْ فَإِنَّهُمْ یَرَوْنَ أَنَّکُمُ اَلَّذِینَ تَرْزُقُونَهُمْ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَیْسَ یَغْضَبُ لِشَیْءٍ کَغَضَبِهِ لِلنِّسَاءِ وَ اَلصِّبْیَانِ. (وسائل الشیعة، جلد۲۱, صفحه۴۸۴)

هرگاه به فرزندانتان وعده دادید، به آن وفا کنید. زیرا آنان می‌پندارند شما روزی‌دهنده آنها هستید و همانا خدای عزوجل به خاطر هیچ‌چیزی به اندازه زنان و کودکان خشمگین نمی‌شود.

۲-  «یَا بُنَیَّ خُذْ مِنَ اَلدُّنْیَا بُلْغَةً وَ لاَ تَدْخُلْ فِیهَا دُخُولاً تُضِرُّ فِیهَا بِآخِرَتِکَ وَ لاَ تَرْفُضْهَا فَتَکُونَ عِیَالاً عَلَی اَلنَّاسِ (بحار الانوار، ج۱۳، ص۴۱۶)

لقمان همواره به پسرش می گفت: «ای فرزندم! از دنیا به اندازه‌ی نیاز و توشه (کفاف) بردار و چنان در آن فرو نرو که به آخرتت زیان بزنی، و آن را چنان هم رها مکن که بارِ دوش و نیازمند مردم شوی.

۳- لاَ تَتْرُکِ اَلْعِلْمَ زَهَادَةً فِیهِ وَ رَغْبَةً فِی اَلْجَهَالَةِ (بحار الانوار، ج۱۳، ص۴۱۶)

لقمان همواره به پسرش می گفت: ای فرزندم! علم را از روی بی‌رغبتی به آن و تمایل به جهالت رها مکن.

۴- یَا بُنَیَّ اِخْتَرِ اَلْمَجَالِسَ عَلَی عَیْنَیْکَ […] لَعَلَّ اَللَّهَ تَعَالَی أَنْ یُظِلَّهُمْ بِرَحْمَةٍ فَیَعُمَّکَ مَعَهُمْ (بحار الانوار، ج۱۳، ص۴۱۶)

لقمان همواره به پسرش می گفت: ای فرزندم! مجالس را با چشمانت [دقت و دقت‌نظر] انتخاب کن؛ اگر گروهی را دیدی که خدا را یاد می‌کنند، با آنان بنشین […] چه بسا خداوند متعال سایه‌ی رحمتش را بر آنان بگستراند و تو را نیز همراه آنان فرا گیرد.»

۵- «إِنَّ لُقْمَانَ قَالَ لاِبْنِهِ: تَوَاضَعْ لِلْحَقِّ تَکُنْ أَعْقَلَ اَلنَّاسِ…»

همانا لقمان به فرزندش گفت: «در برابر حق فروتن باش، تا عاقل‌ترینِ مردم باشی.» (بحارالأنوار، ج ۱، ص ۱۳۶)

۶- «إِنَّ لُقْمَانَ قَالَ لاِبْنِهِ: یَا بُنَیَّ إِنَّ اَلدُّنْیَا بَحْرٌ عَمِیقٌ قَدْ غَرِقَ فِیهِ عَالَمٌ کَثِیرٌ فَلْتَکُنْ سَفِینَتُکَ فِیهَا تَقْوَی اَللَّهِ وَ جِسْرُهَا اَلْإِیمَانَ وَ شِرَاعُهَا اَلتَّوَکُّلَ…»

همانا لقمان به فرزندش گفت: «ای فرزندم! دنیا دریایی عمیق است که انسان‌های زیادی در آن غرق شده‌اند؛ پس باید کشتی تو در این دریا تقوای الهی، عرشه‌اش ایمان، و بادبانش توکل بر خدا باشد…» (بحارالأنوار، ج ۱، ص ۱۵۴)

۷- «إِنَّ لُقْمَانَ قَالَ لاِبْنِهِ: إِنَّ اَلدُّنْیَا بَحْرٌ عَمِیقٌ قَدْ غَرِقَ فِیهِ عَالَمٌ کَثِیرٌ فَلْتَکُنْ سَفِینَتُکَ … قَیِّمُهَا اَلْعَقْلَ وَ دَلِیلُهَا اَلْعِلْمَ…»

همانا لقمان به فرزندش گفت: «دنیا دریایی عمیق است که انسان‌های زیادی در آن غرق شده‌اند؛ پس باید ناخدا و سرپرست کشتی نجاتت در این دریا، عقل، و راهنما و هدایت‌گر آن علم و دانش باشد…» (بحارالأنوار، ج ۱، ص ۱۵۴)

۸- «إِنَّ لُقْمَانَ قَالَ لاِبْنِهِ: إِنَّ اَلدُّنْیَا بَحْرٌ عَمِیقٌ قَدْ غَرِقَ فِیهِ عَالَمٌ کَثِیرٌ فَلْتَکُنْ سَفِینَتُکَ … سُکَّانُهَا اَلصَّبْرَ.»

همانا لقمان به فرزندش گفت: «دنیا دریایی عمیق است که انسان‌های زیادی در آن غرق شده‌اند؛ پس سکّان و فرمانِ هدایت کشتی نجاتت صبر و شکیبایی باشد.» (بحارالأنوار، ج ۱، ص ۱۵۴)

۹- «أفضَلُ الأَولادِ مَن أُجبِرَ عَلَی البَلاءِ فِی صِغَرِهِ لِیَخرُجَ حَلیماً فِی کِبَرِهِ.»

بهترین فرزندان کسی است که در کودکی به کارهای مختلف و سخت وادار شود تا در سن بزرگی حلیم و بردبار گردد.

۱۰- امام کاظم(ع) در جواب مردی که از فرزند خود شکایت کرده بود، فرمودند: لاتَضرِبْهُ وَاهجُرهُ و لاتُطِلْ؛ او را کُتَک نزن، بلکه برای زمانی کوتاه با او قهر کن. بحارالأنوار ، ج ۱۰۴، ص ۹۹

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