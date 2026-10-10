۱۰ روایت از امام کاظم(ع) پیرامون تربیت کودک

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: به مناسبت روز جهانی کودک، روایاتی از امام کاظم علیه‌السلام پدر بزرگوار حضرت فاطمه معصومه(س) با موضوع تربیتی تقدیم خوانندگان می‌شود.

۱- امام کاظم(ع): إِذَا وَعَدْتُمُ اَلصِّبْیَانَ فَفُوا لَهُمْ فَإِنَّهُمْ یَرَوْنَ أَنَّکُمُ اَلَّذِینَ تَرْزُقُونَهُمْ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَیْسَ یَغْضَبُ لِشَیْءٍ کَغَضَبِهِ لِلنِّسَاءِ وَ اَلصِّبْیَانِ. (وسائل الشیعة، جلد۲۱, صفحه۴۸۴)

هرگاه به فرزندانتان وعده دادید، به آن وفا کنید. زیرا آنان می‌پندارند شما روزی‌دهنده آنها هستید و همانا خدای عزوجل به خاطر هیچ‌چیزی به اندازه زنان و کودکان خشمگین نمی‌شود.

۲- «یَا بُنَیَّ خُذْ مِنَ اَلدُّنْیَا بُلْغَةً وَ لاَ تَدْخُلْ فِیهَا دُخُولاً تُضِرُّ فِیهَا بِآخِرَتِکَ وَ لاَ تَرْفُضْهَا فَتَکُونَ عِیَالاً عَلَی اَلنَّاسِ (بحار الانوار، ج۱۳، ص۴۱۶)

لقمان همواره به پسرش می گفت: «ای فرزندم! از دنیا به اندازه‌ی نیاز و توشه (کفاف) بردار و چنان در آن فرو نرو که به آخرتت زیان بزنی، و آن را چنان هم رها مکن که بارِ دوش و نیازمند مردم شوی.

۳- لاَ تَتْرُکِ اَلْعِلْمَ زَهَادَةً فِیهِ وَ رَغْبَةً فِی اَلْجَهَالَةِ (بحار الانوار، ج۱۳، ص۴۱۶)

لقمان همواره به پسرش می گفت: ای فرزندم! علم را از روی بی‌رغبتی به آن و تمایل به جهالت رها مکن.

۴- یَا بُنَیَّ اِخْتَرِ اَلْمَجَالِسَ عَلَی عَیْنَیْکَ […] لَعَلَّ اَللَّهَ تَعَالَی أَنْ یُظِلَّهُمْ بِرَحْمَةٍ فَیَعُمَّکَ مَعَهُمْ (بحار الانوار، ج۱۳، ص۴۱۶)

لقمان همواره به پسرش می گفت: ای فرزندم! مجالس را با چشمانت [دقت و دقت‌نظر] انتخاب کن؛ اگر گروهی را دیدی که خدا را یاد می‌کنند، با آنان بنشین […] چه بسا خداوند متعال سایه‌ی رحمتش را بر آنان بگستراند و تو را نیز همراه آنان فرا گیرد.»

۵- «إِنَّ لُقْمَانَ قَالَ لاِبْنِهِ: تَوَاضَعْ لِلْحَقِّ تَکُنْ أَعْقَلَ اَلنَّاسِ…»

همانا لقمان به فرزندش گفت: «در برابر حق فروتن باش، تا عاقل‌ترینِ مردم باشی.» (بحارالأنوار، ج ۱، ص ۱۳۶)

۶- «إِنَّ لُقْمَانَ قَالَ لاِبْنِهِ: یَا بُنَیَّ إِنَّ اَلدُّنْیَا بَحْرٌ عَمِیقٌ قَدْ غَرِقَ فِیهِ عَالَمٌ کَثِیرٌ فَلْتَکُنْ سَفِینَتُکَ فِیهَا تَقْوَی اَللَّهِ وَ جِسْرُهَا اَلْإِیمَانَ وَ شِرَاعُهَا اَلتَّوَکُّلَ…»

همانا لقمان به فرزندش گفت: «ای فرزندم! دنیا دریایی عمیق است که انسان‌های زیادی در آن غرق شده‌اند؛ پس باید کشتی تو در این دریا تقوای الهی، عرشه‌اش ایمان، و بادبانش توکل بر خدا باشد…» (بحارالأنوار، ج ۱، ص ۱۵۴)

۷- «إِنَّ لُقْمَانَ قَالَ لاِبْنِهِ: إِنَّ اَلدُّنْیَا بَحْرٌ عَمِیقٌ قَدْ غَرِقَ فِیهِ عَالَمٌ کَثِیرٌ فَلْتَکُنْ سَفِینَتُکَ … قَیِّمُهَا اَلْعَقْلَ وَ دَلِیلُهَا اَلْعِلْمَ…»

همانا لقمان به فرزندش گفت: «دنیا دریایی عمیق است که انسان‌های زیادی در آن غرق شده‌اند؛ پس باید ناخدا و سرپرست کشتی نجاتت در این دریا، عقل، و راهنما و هدایت‌گر آن علم و دانش باشد…» (بحارالأنوار، ج ۱، ص ۱۵۴)

۸- «إِنَّ لُقْمَانَ قَالَ لاِبْنِهِ: إِنَّ اَلدُّنْیَا بَحْرٌ عَمِیقٌ قَدْ غَرِقَ فِیهِ عَالَمٌ کَثِیرٌ فَلْتَکُنْ سَفِینَتُکَ … سُکَّانُهَا اَلصَّبْرَ.»

همانا لقمان به فرزندش گفت: «دنیا دریایی عمیق است که انسان‌های زیادی در آن غرق شده‌اند؛ پس سکّان و فرمانِ هدایت کشتی نجاتت صبر و شکیبایی باشد.» (بحارالأنوار، ج ۱، ص ۱۵۴)

۹- «أفضَلُ الأَولادِ مَن أُجبِرَ عَلَی البَلاءِ فِی صِغَرِهِ لِیَخرُجَ حَلیماً فِی کِبَرِهِ.»

بهترین فرزندان کسی است که در کودکی به کارهای مختلف و سخت وادار شود تا در سن بزرگی حلیم و بردبار گردد.

۱۰- امام کاظم(ع) در جواب مردی که از فرزند خود شکایت کرده بود، فرمودند: لاتَضرِبْهُ وَاهجُرهُ و لاتُطِلْ؛ او را کُتَک نزن، بلکه برای زمانی کوتاه با او قهر کن. بحارالأنوار ، ج ۱۰۴، ص ۹۹

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