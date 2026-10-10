به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ابراهیم صابری در گفت‌وگویی با اشاره به خدمات مختلف این اداره در خصوص سالمندان گفت: خدمات سالمندان به خصوص در بخش ویلچر قریب به ۱۵ سال است راه اندازی شده و در دو بخش ویلچرهای خودران که توسط زائر به صورت انفرادی تحویل گرفته می شود و بعد از اتمام استفاده مجددا تحویل دفاتر داده می شود و ویلچرهای همراه با خادم به زائران خدمت رسانی می کند.

رئیس اداره تکریم زائر حرم بانوی کرامت افزود: ۱۰۰ عدد ویلچرگردشی توسط خادمان زائربر حرم بانوی کرامت مورد استفاده قرار می گیرد که در این بخش خدام افتخاری در شیفت های مختلف به صورت شبانه روزی مشغول به خدمت رسانی به افراد نیازمند ویلچر هستند.

وی تاکید کرد: یکی دیگر از خدمات این بخش، ویلچر «پلاک طلایی» است که زائران می توانند در صورت نیاز به ویلچر در بیرون حرم نیز با دریافت ویلچر پلاک طلایی مدت زمانی که در شهر مقدس قم حضور دارند از این ویلچر استفاده نمایند.

صابری یادآور شد: همچنین درایام اربعین و زائرانی که قصد دارند به سفرهای زیارتی مشرف شوند و نیازمند ویلچر هستند، ویلچر به صورت امانی به آنها تحویل داده می شود.

رئیس اداره تکریم زائران حرم بانوی کرامت در ادامه گفت: تعمیرات و سرویس ویلچرهای حرم بانوی کرامت و ویلچرهای شخصی زائران نیز در این اداره توسط خادمان انجام می شود.

وی افزود: برای جابه جایی زائران با خودروهای زائربر برقی نیز تمهیدات مناسبی اندیشیده شده و در سه خط محیط پیرامونی حرم بانوی کرامت در بلوار بهار، خیابان ارم و همچنین میدان آستانه از ساعت ۷ تا ۲۳ مجموعا با ۱۰ خودرو برقی خدمات ارائه می شود.

صابری در پایان گفت: میزبانی از سالمندان محترم که به صورت کاروانی در مقاطع و مناسبت های مختلف به زیارت مشرف می شوند نیز به طور مستمر توسط این اداره انجام می شود.

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