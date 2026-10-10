به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فعالیت‌های رواق کودک و خردسال حرم مطهر حضرت معصومه(س) با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، آموزشی و تفریحی ویژه دختران ۷ تا ۱۱ سال همه روزه در حال برگزاری است.

رواق زیرگنبد طلا

رواق زیرگنبد طلا فضایی کودکانه ویژه دختران ۷ تا ۱۱ سال در مقطع ابتدایی است که در آن محتوای رقابتی و بازی‌های گروهی برای کودکان ارائه می‌شود. این رواق ویژه دختران مقطع ابتدایی بوده و پذیرای خردسالان نیست. ساعت پذیرش در نوبت صبح از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰ و در نوبت عصر از ساعت ۱۷ تا اذان مغرب است و هر کودک می‌تواند به مدت یک ساعت از برنامه‌های رواق استفاده کند.

هیئت زیرگنبد طلا

هیئت زیرگنبد طلا به صورت کاملاً محتوامحور و متناسب با ابعاد شخصیتی دختران ۷ تا ۱۱ سال برگزار می‌شود و هر هفته پنجشنبه عصر میزبان دست‌کم ۲۰۰ دختر کودک از میان مجاوران و زائران حرم مطهر است.

داستان‌گویی در قالب‌های متنوع، برگزاری حلقه‌های ساخت کاردستی توسط کودکان، آموزش احکام در قالب نمایش، معرفی و شناخت شهدا در قالب برنامه‌ای با عنوان «باستاره‌ها» و اجرای بازی‌های مقاومتی از جمله برنامه‌های این هیئت است.

از دیگر ویژگی‌های این هیئت، مشارکت خود دختران در اجرای برنامه‌هاست؛ به‌گونه‌ای که قاری و خادمان هیئت از میان دختران حاضر در هیئت انتخاب می‌شوند و در برگزاری برنامه‌ها مشارکت دارند.

طرح قاصدک

در قالب طرح قاصدک، خادمان به صورت سیار در بخش‌های ویژه خواهران حضور پیدا می‌کنند و با تشکیل حلقه‌های کودکانه، به ارائه طرح درس‌های متناسب با گروه سنی کودکان می‌پردازند. استفاده از عروسک‌های انگشتی، قصه‌گویی تعاملی و بازی‌های فکری از جمله برنامه‌های این طرح است که با هدف ایجاد فضایی شاد و جذاب برای کودکان در فضای داخل حرم اجرا می‌شود.

یک روز خوب، یک حس خوب

برگزاری اردو در داخل رواق ویژه دانش‌آموزان مقاطع پیش‌دبستانی و ابتدایی از دیگر فعالیت‌های این مجموعه است. این برنامه شامل اجرای نمایش، بازی‌های گروهی، عکاسی در اتوبوس زیارت و اهدای تبرکات می‌شود.

باغ فرشته‌ها

جشن تکلیف دختران نومکلف به صورت خانوادگی و گروهی و با حضور مدارس و ارگان‌ها در بخش باغ فرشته‌ها برگزار می‌شود. این برنامه به صورت استیج و با حضور مربیان متخصص خانم در زمینه اجرای جشن تکلیف برگزار شده و شامل مراسم چادر سر کردن توسط مادر نومکلف، پخش صوت پدر نومکلف، خوانش عهدنامه، آیین پرچم‌گردانی و اهدای تبرکات است.

سفیران

حضور خادمان در مدارس و محافل، همراه با اجرای آیین پرچم‌گردانی و اهدای تبرکات، از دیگر برنامه‌های این مجموعه به شمار می‌رود.

نکات قابل توجه

رواق زیرگنبد طلا ویژه دختران ۷ تا ۱۱ سال در مقطع ابتدایی است و پذیرای خردسالان نیست. برای پسران نیز برگزاری اردو تنها ویژه دانش‌آموزان مقطع پیش‌دبستانی انجام می‌شود.

برنامه‌های رواق متناسب با مناسبت‌های هر هفته و در قالب طرح درس طراحی می‌شود و فعالیت‌هایی همچون بازی، داستان و کاردستی را دربرمی‌گیرد. هر کودک می‌تواند یک ساعت از برنامه‌های رواق استفاده کند.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره تلفن ۰۲۵۳۷۱۷۵۸۲۷ تماس حاصل کنند. این برنامه‌ها در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله علیها، شبستان حضرت نجمه خاتون سلام‌الله علیها و رواق زیرگنبد طلا برگزار می‌شود.

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