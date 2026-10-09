به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن، اعلام کرد که عربستان روز گذشته حملات خود به این کشور را تشدید کرد و هواپیماها و نیروهای موشکی این کشور حدود ۶۰ حمله هوایی و موشکی علیه مناطق مسکونی و اهداف غیرنظامی در چند استان انجام دادند.

به گفته سرتیپ یحیی سریع، این حملات به شهید و زخمی شدن شماری از شهروندان یمنی از جمله زنان و کودکان، منجر شده است.

او با اشاره به موج تازه حملات عربستان به یمن گفت: با این موج جنایتکارانه جدید، شمار حملات هوایی و موشکی علیه یمن از آغاز دور کنونی تشدید تنش‌ها به ۱۸۵۷ مورد رسیده است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن این حملات را نشانه تداوم سیاست تخریب و ارعاب علیه مردم این کشور دانست و تاکید کرد که نیروهای مسلح یمن برای دفاع از حاکمیت کشور و مقابله با حملات در آمادگی کامل قرار دارند.

زخمی شدن شش نفر در حملات به پایتخت یمن

وزارت بهداشت و محیط‌زیست یمن امروز جمعه اعلام کرد که در دو حمله هوایی عربستان به شهر صنعاء پایتخت یمن، شش شهروند یمنی از جمله یک کودک، زخمی شده‌اند.

بر اساس بیانیه این وزارتخانه در حمله به یک واحد صنفی که در زمینه فروش مصالح ساختمانی و تجهیزات برق فعالیت می‌کند و در منطقه «جوله الجمنه» قرار دارد، یک مرد و یک زن با شدت‌های متفاوت زخمی شدند.

این بیانیه همچنین از زخمی شدن سه زن و یک کودک یمنی در حمله به کارخانه تولید اسفنج در منطقه «شملان» در شهر صنعاء خبر داد.

وزارت بهداشت یمن، این حملات را نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشردوستانه دانست و اعلام کرد که هدف قرار دادن غیرنظامیان و تأسیسات غیرنظامی می‌تواند در چارچوب جنایات جنگی قرار گیرد.

این وزارتخانه از جامعه جهانی خواست این حملات را محکوم کند و برای توقف حملات به غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی یمن بر عربستان فشار وارد آورد.

ریاض: سه نفر در دو حمله به فرودگاه ملک خالد کشته شدند

در مقابل، مقام‌های سعودی اعلام کردند که در پی دو حمله به تأسیسات فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در شهر ریاض پایتخت عربستان و یک هواپیمای متعلق به شرکت هواپیمایی سعودی در این فرودگاه، سه شهروند عربستانی، کشته و شماری دیگر زخمی شده‌اند.

سازمان کل هوانوردی غیرنظامی عربستان اعلام کرد که شدت جراحات مصدومان از خفیف تا شدید متغیر بوده و آنان بلافاصله برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان‌ها منتقل شده‌اند.

این سازمان همچنین از وارد آمدن خسارات مادی در پی این حملات خبر داد، اما جزئیاتی درباره میزان خسارات منتشر نکرد.

مقام‌های سعودی ادعا کردند که فعالیت‌های عملیاتی فرودگاه بین‌المللی ملک خالد از سر گرفته شده و تردد هوایی به وضعیت عادی بازگشته است.

شریف: تعهد پاکستان به امنیت عربستان تغییرناپذیر است

در همین حال، «شهباز شریف» نخست‌وزیر پاکستان، تأکید کرد که تعهد اسلام‌آباد به امنیت و حاکمیت عربستان در چارچوب پیمان مکه برای دفاع مشترک، ثابت و تغییرناپذیر است.

شریف در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که بر اساس پیمان دفاع مشترک مکه و تصمیم‌های اخیر کمیته سیاسی و دفاع راهبردی، پاکستان همچنان به حاکمیت، تمامیت ارضی و امنیت عربستان متعهد است.

پیش‌تر، پیمان مکه روز دوشنبه از آغاز فوری اجرای تعهدات ناشی از توافق دفاع مشترک میان ترکیه، عربستان و پاکستان خبر داده بود. بر اساس این اعلام، «نعمان محمود» سپهبد بازنشسته پاکستانی نیز برای یک دوره سه‌ساله به‌عنوان نخستین دبیرکل این پیمان منصوب شده است.

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