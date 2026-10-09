به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گفتمان علویان سوریه در دوره اخیر شاهد تغییراتی چشمگیر بوده است. مواضع در قبال حکومت جولانی از تشدید لحن علیه این حکومت و دعوت به رویارویی تا تلاش برای کاهش تنش، گفت‌وگو و یافتن سازوکاری برای تضمین حقوق این طایفه و جایگاه آن در مرحله انتقالی در نوسان بوده است.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان در همین راستا، چهره‌هایی مانند «مناف طلاس» بر روندی شبیه به گفت‌وگو میان بزرگان و نمایندگان طایفه علوی و حکومت جولانی، نظارت دارند. روندی که هدف آن کاهش تندی مواضع و جلوگیری از لغزش اوضاع به‌سوی رویارویی مسلحانه عنوان می‌شود.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که نگرانی‌ها از بازگشت تنش‌های فرقه‌ای و کشیده‌شدن اوضاع به درگیری‌های مسلحانه تازه افزایش یافته است. هم‌زمان، تحرکات سیاسی و تماس‌هایی در جریان است که می‌کوشند ترتیباتی را برای جلوگیری از مسئول دانستن کل طایفه علوی در قبال اقدامات چهره‌های وابسته به حکومت بشار اسد فراهم کنند بی‌آنکه اصل پاسخ‌گویی و محاکمه مسئولان نقض‌ها و تخلفات کنار گذاشته شود.

در این میان، نام شیخ «غزال غزال» رئیس شورای اسلامی علویان سوریه، بیش از پیش مطرح شده است. پرسش اصلی این است که آیا لحن اخیر او از تغییر در رویکردش به تحولات سوریه حکایت دارد و آیا او درصدد بازتعریف جایگاه سیاسی خود است. به‌گونه‌ای که میان حفاظت از منافع طایفه علوی و پرهیز از ورود به تقابلی تمام‌عیار با حکومت جولانی، توازن برقرار کند؟

منابع آگاه در گفت‌وگو با روزنامه «الأخبار» درباره دلایل این تغییرات اخیر تأکید کرده‌اند که شماری از چهره‌های بانفوذ علوی در چند کشور عضو اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا بر شیخ غزال فشار وارد کرده و از او خواسته‌اند از مواضعی عقب‌نشینی کند که به ارزیابی این چهره‌ها، ممکن است طایفه علوی را به‌سمت تشدید بیشتر تنش‌ها سوق دهد و زمینه‌ساز حمام خون تازه‌ای شود.

این چهره‌ها نگران‌اند که مواضع تند طایفه علوی در قبال حکومت جولانی در چارچوبی متفاوت تفسیر شود و بخشی از تحرکات نظامی‌ تلقی شود که چهره‌های امنیتی مرتبط با حکومت بشار اسد از جمله «ایمن جابر» و «کمال حسین»، آن را هدایت می‌کنند.

بر اساس اطلاعات موجود، این چهره‌های امنیتی حکومت بشار اسد تلاش می‌کنند که از بیانیه‌های غزال غزال برای تقویت روند نظامی‌سازی، افزایش تنش‌های فرقه‌ای و دعوت به حمل سلاح بهره‌برداری کنند. روندی که ممکن است به کشاندن طرف‌ها به درگیری‌ها و کشتارهای تازه‌ای مشابه حوادث ماه مارس سال ۲۰۲۵ میلادی در سوریه منجر شود.

بازآرایی مهره‌ها

در مقابل، اطلاعات موجود حاکی از آن است که غزال ممکن است روند بازآرایی مواضع خود را آغاز کرده باشد. تلاشی برای بازتعریف جایگاهش در معادلات سوریه جدید، به‌گونه‌ای که هم حقوق طایفه علوی حفظ شود و هم این طایفه از ورود به رویارویی مستقیم و گسترده با مقام‌های حکومت جولانی دور بماند.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال دریافت تضمین‌هایی از سوی چهره‌های بانفوذ علوی در اتحادیه اروپا، استرالیا و ایالات متحده آمریکا درباره مرحله انتقالی آینده مطرح شده است. به‌ویژه در صورتی که نیروهای اسلام‌گرا از صحنه سیاسی سوریه کنار گذاشته شوند.

بر اساس این سناریوها، علویان در هرگونه ترتیبات سیاسی آینده نقشی مؤثر خواهند داشت. به‌گونه‌ای که کل طایفه مسئول نقض‌ها و جنایاتی شناخته نشود که چهره‌های وابسته به حکومت بشار اسد، مرتکب شده‌اند. در عین حال، بر این نکته تأکید می‌شود که روند پاسخ‌گویی و محاکمه باید مسئولان این اقدامات و ارکان حکومت بشار اسد و نه طایفه علوی را به‌عنوان یک گروه اجتماعی، هدف قرار دهد.

میان تشدید تنش و آرام‌سازی

این تحولات از شکافی آشکار در گفتمان علویان سوریه طی هفته‌های اخیر حکایت دارد. پس از آنکه مواضعی در حمایت از رویارویی با حکومت جولانی و تشدید فشار علیه آن مطرح شد، اظهارات دیگری با گرایش بیشتر به آرام‌سازی و همکاری با این حکومت نیز به چشم خورد. مسئله‌ای که پرسش‌هایی را درباره احتمال تغییر رویکرد سیاسی برخی چهره‌های علوی سوریه برانگیخته است.

در همین چارچوب، میانجی‌گری‌ها و تماس‌های اعلام‌نشده‌ای در جریان است که هدف آنها جلوگیری از تشدید تنش و سامان‌دهی دوباره روابط میان نمایندگان طایفه علوی و مقام‌های حکومت جولانی عنوان می‌شود.

در میان نام‌هایی که در این زمینه مطرح شده، نام «مناف طلاس» نیز دیده می‌شود. تحرکات او در مسیری توصیف می‌شود که در نقطه مقابل خط سیاسی مرتبط با «کمال حسن» قرار دارد.

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