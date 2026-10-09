تداوم حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان با وجود توافق چارچوب

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم صهیونیستی امروز جمعه مجموعه‌ای از حملات را علیه مناطق مختلف در جنوب لبنان انجام داد، بی‌آنکه گزارشی از وقوع تلفات منتشر شود.

براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، منابع رسانه‌ای حزب‌الله هم‌زمان از حمله یک پهپاد رژیم صهیونیستی به خودرویی در منطقه «حوش السید علی» از توابع شهر «هرمل» در شرق لبنان، خبر دادند. حمله‌ای که به گفته این منابع به هدف اصابت نکرد.

خبرگزاری ملی لبنان نیز این گزارش را منتشر کرد، هرچند منابع نظامی لبنانی به روزنامه «العربی الجدید» گفتند که همچنان در حال بررسی این موضوع هستند.

حملات توپخانه‌ای و انفجارها در مناطق جنوبی لبنان

گلوله‌باران توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی در روز جمعه شهرک‌های «منصوری»، «نبطیه الفوقا»، «کفر تبنیت»، «حاشیه میفدون»، «وادی زبقین»، «برعشیت»، «حداثا» و «حاشیه زوطر شرقی» را هدف قرار داد.

ارتش رژیم صهیونیستی همچنین اقدام به انفجارهایی در شهرک «الطیری» و اطراف «وادی حسن ـ مجدل زون» در جنوب لبنان کرد. افزون بر این، گزارش‌هایی از تیراندازی و شلیک رگبار با سلاح‌های خودکار صهیونیستی از شهر «خیام» به سمت منطقه «نبع ابل» در حاشیه شهرک «ابل السقی» منتشر شد.

تداوم حملات با وجود توافق چارچوبی

رژیم صهیونیستی، حملات روزانه خود در جنوب لبنان را با وجود توافق چارچوبی امضاشده با لبنان در واشنگتن در ۲۶ ژوئن گذشته ادامه می‌دهد و به درخواست‌های بیروت به‌ویژه درباره توقف کامل عملیات نظامی و توافق بر سر مناطق آزمایشی جدید، پاسخ مثبت نداده است.

مقام‌های لبنانی، رژیم صهیونیستی را به اجرا نکردن مفاد توافق چارچوبی و تلاش برای مختل کردن مذاکرات مستقیم متهم می‌کنند. مذاکراتی که از آگوست متوقف شده است. در همین حال، تلاش‌های آمریکا برای برگزاری دور تازه‌ای از مذاکرات نظامی در ماه جاری میلادی در شهر «تامپا» واقع در ایالت «فلوریدا» ادامه دارد.

بر اساس آخرین آمار وزارت بهداشت لبنان که در ۲۵ سپتامبر منتشر شد، شمار کل شهدای لبنان در حملات رژیم صهیونیستی از ۸ اکتبر ۲۰۲۳ به ۸ هزار و ۹۵۳ نفر و شمار مجروحان به ۳۰ هزار و ۶۴۹ نفر رسیده است. از این تعداد، ۴ هزار و ۳۸۶ شهید و ۱۲ هزار و ۴۱۳ مجروح از ۲ مارس ۲۰۲۶ تاکنون ثبت شده‌اند.

نواف سلام: بازسازی بدون امنیت و ثبات ممکن نیست

در تحولی دیگر، «نواف سلام» نخست‌وزیر لبنان امروز جمعه در مراسم افتتاح نمایشگاه بین‌المللی کتاب عربی بیروت گفت که دولت برای بازپس‌گیری اختیار و حاکمیت خود بر سراسر خاک کشور و اجرای اصلاحات ضروری با هدف احیای اقتصاد و بازسازی تلاش می‌کند.

سلام تأکید کرد که این مسیرها به یکدیگر وابسته‌اند و موفقیت در یکی از آنها، جای پیشرفت در سایر زمینه‌ها را نمی‌گیرد.

نخست‌وزیر لبنان در ادامه گفت: اقتصادی که قابلیت احیا داشته باشد، بدون اصلاحات، اعتماد و پاسخ‌گویی شکل نمی‌گیرد. بازسازی پایدار بدون امنیت و ثبات ممکن نیست. ثبات پایدار نیز بدون دولتی که به‌تنهایی اختیار تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح را در دست داشته باشد، محقق نمی‌شود و دولت توانمند هم بدون نهادهای کارآمد وجود نخواهد داشت.

تأکید لبنان بر پایان اشغالگری و بازگشت آوارگان

سلام همچنین تأکید کرد که احیای حاکمیت دولت مستلزم پایان اشغالگری رژیم صهیونیستی در خاک لبنان، توقف حملات، بازگشت امن و آبرومندانه آوارگان به خانه‌هایشان و بازسازی روستاها و شهرهای آسیب‌دیده است.

او با اشاره به ضرورت تقویت نهادهای دولتی لبنان گفت که دولت مورد نظر آنها نمی‌تواند حاکمیت کامل خود را بر سرزمینش بازیابد، مادامی که در برابر منافع گروهی و خصوصی ضعیف باشد. همچنین تا زمانی که عدالت، برابری و حاکمیت قانون مبنای عملکرد آن قرار نگیرد، اعتماد مردم به‌طور کامل احیا نخواهد شد.

نخست‌وزیر لبنان در پایان تصریح کرد که دولت برای تحقق این اهداف تلاش می‌کند و از دشواری مسیر، بزرگی چالش‌ها و انباشت مشکلات طی دهه‌های گذشته آگاه است. اما به گفته او، دشواری مأموریت، توجیهی برای به تعویق انداختن آن نیست و بزرگی چالش‌ها نیز مسئولیت دولت را از میان نمی‌برد.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸