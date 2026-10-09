به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای مسلح یمن اعلام کردند که دو حمله گروه‌های مزدور عربستان برای بازپس‌گیری کنترل تنگه باب‌المندب را دفع کرده‌اند. حملاتی که به گفته این نیروها، تلفات جانی و خسارات تجهیزاتی گسترده‌ای برای مهاجمان به همراه داشته است. هم‌زمان، سخنگوی نیروهای مسلح یمن از اعمال ممنوعیت پرواز بر فراز عربستان به‌استثنای پروازهای بشردوستانه، خبر داد.

دفع دو حمله برای پیشروی به‌سوی باب‌المندب

نیروهای مسلح یمن امروز جمعه اعلام کردند که دو حمله گروه‌های مسلح مزدور عربستان را که با هدف بازپس‌گیری کنترل تنگه باب‌المندب انجام شده بود، دفع کرده‌اند و در جریان این درگیری‌ها، خسارات جانی و تجهیزاتی به مهاجمان وارد شده است.

سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت که این نیروها برای دومین بار طی چند ساعت توانسته‌اند تجمعات نیروهای وابسته به دشمن سعودی را که قصد پیشروی از سمت استان لحج به‌سوی تنگه باب‌المندب داشتند، متوقف و آنها را عقب برانند.

وی افزود که این تجمعات با شمار زیادی از موشک‌های بالستیک، آتش پشتیبانی توپخانه‌ای و سلاح‌های سنگین هدف قرار گرفتند. به گفته سرتیپ یحیی سریع، بیش از ۲۲ خودروی زرهی منهدم شده و شماری از نیروهای مزدور عربستان از جمله تعدادی از فرماندهان، کشته یا زخمی شده‌اند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین اعلام کرد که بیش از ۳۰ دستگاه آمبولانس برای انتقال کشته‌ها و زخمی‌های نیروهای مزدور عربستان به عدن رسیده‌اند.

ممنوعیت پرواز بر فراز عربستان به‌استثنای پروازهای بشردوستانه

سرتیپ یحیی سریع در تحولی دیگر از اعمال ممنوعیت پرواز بر فراز عربستان به‌استثنای پروازهای بشردوستانه، خبر داد.

وی در بیانیه‌ای اعلام کرد که پروازهای بشردوستانه به مقصد و از مبدأ فرودگاه ریاض، مشروط به دریافت مجوز از مرکز هماهنگی عملیات بشردوستانه در شهر صنعاء، مجاز خواهند بود.

حملات هوایی عربستان به هفت استان یمن

سخنگوی نیروهای مسلح یمن افزود که جنگنده‌های عربستان طی ۲۴ ساعت گذشته، ۷۷ حمله هوایی و موشکی علیه مناطق غیرنظامی در شهر صنعاء پایتخت یمن، و استان‌های مأرب، صعده، جوف، حجه، تعز و عمران انجام داده‌اند.

به گفته وی، این حملات با استفاده از جنگنده‌های «اف-۱۵» و «تایفون» انجام شده که از پایگاه‌های «خمیس مشیط» و «طائف» به پرواز درآمده بودند. حملات موشکی نیز از منطقه نجران صورت گرفته است.

هشدار به شرکت‌های هواپیمایی

نیروهای مسلح یمن روز گذشته نیز برای آخرین بار به شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی درباره ادامه پرواز در حریم هوایی عربستان هشدار داده بودند.

این نیروها اعلام کردند که حریم هوایی عربستان به صحنه‌ای باز برای عملیات نظامی یمن تبدیل شده است. با این حال، حریم هوایی مناطق مقدس مکه و مدینه را از این هشدار مستثنا کردند.

نیروهای مسلح یمن همچنین از اجرای عملیاتی موشکی علیه فرودگاه بین‌المللی «ملک خالد» در شهر ریاض پایتخت عربستان خبر دادند و اعلام کردند یک موشک بالستیک به هدف اصابت کرده و موجب اختلال در فعالیت این فرودگاه شده است.

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