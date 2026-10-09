تنگه هرمز به اژدهایی دور گردن آمریکا تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عبدالقادر الکربلائی، معاون نظامی جنبش نجباء عراق، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: آمریکا خود را محاصره کرده است و اکنون در این کشور که ایران را محاصره کرده است، بهای ۳۰ لیتر بنزین به ۹۰ دلار رسیده، در حالی که در ایران محاصره‌شده، بهای این مقدار سوخت فقط هفت دلار است.

وی اضافه کرد: کشورهایی که در جنگ با ایران و محاصره این کشور مشارکت نکرده‌اند، از امتیازاتی در تنگه هرمز برخوردار شدند و بحران جهانی ناشی از تجاوز به ایران بر آنها تأثیری ندارد.

الکربلائی تصریح کرد: عراق باید مانند برخی دیگر از کشورها که در تجاوز و محاصره ایران مشارکت نکردند، عمل می‌کرد و به خاطر اینکه در هرمز با مشکل روبه‌رو نشود، باید از اقدامات ظالمانه آمریکا پیروی نمی‌کرد.

فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی نوشت: از این پس هر شناوری از معبر غیرمجاز عبور کند، در سراسر منطقه تحت تعقیب قرار می‌گیرد و تنبیه آن قطعی خواهد بود.

فرماندهی نیروی دریایی سپاه امروز جمعه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی نوشت: از این پس برخورد با شناورهای متخلف محدود به تنگه هرمز نخواهد بود و هر شناوری از معبر غیرمجاز عبور کند، در سراسر منطقه تحت تعقیب قرار می‌گیرد و تنبیه آن قطعی خواهد بود.

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