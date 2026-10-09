به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال ادعا کرد: «من به‌تازگی گفت‌وگویی بسیار موفقیت‌آمیز با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه را به پایان رساندم که طی آن توافق شد روسیه فوراً بیش از ۳۰۰ هزار تن گازوئیل به بازار آمریکا و بازار جهانی عرضه کند. ۵۰۰ هزار تن دیگر نیز در ماه نوامبر و یک میلیون تن دیگر بلافاصله پس از آن عرضه خواهد شد.»

وی در ادامه مدعی شد: «علاوه بر این، با توجه به وضعیت پالایشگاه‌های گازوئیل روسیه، این کشور در مدت کوتاهی پس از آن، ۳ میلیون تن گازوئیل تحویل خواهد داد.»

رئیس‌جمهور آمریکا با تکرار ادعایی درباره تنگه هرمز و با اشاره به توافقش با روسیه مدعی شد: «قیمت گازوئیل برای آمریکایی‌ها و در واقع برای سراسر جهان، با سرعت و به میزانی بی‌سابقه کاهش خواهد یافت. کاهش قیمت‌ها برای آمریکایی‌ها، به‌ویژه کشاورزان، دامداران و رانندگان کامیون، بزرگ‌ترین اولویت من است.»

در همین حال، وزارت خزانه‌داری آمریکا معافیت موقتی از تحریم‌هایی را صادر کرد که اجازه می‌دهند گازوئیل روسیه به سراسر جهان عرضه شود.

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