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ادعای ترامپ از توافق با پوتین برای عرضه گازوئیل روسیه/ معافیت موقت تحریم‌ها صادر شد

۱۷ مهر ۱۴۰۵ - ۲۳:۴۳
کد مطلب: 1875881
ادعای ترامپ از توافق با پوتین برای عرضه گازوئیل روسیه/ معافیت موقت تحریم‌ها صادر شد

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز جمعه مدعی شد که پس از گفت‌وگویی موفقیت‌آمیز با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، توافق شده است که روسیه فوراً بیش از ۳۰۰ هزار تن گازوئیل به بازارهای آمریکا و جهان عرضه کند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال ادعا کرد: «من به‌تازگی گفت‌وگویی بسیار موفقیت‌آمیز با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه را به پایان رساندم که طی آن توافق شد روسیه فوراً بیش از ۳۰۰ هزار تن گازوئیل به بازار آمریکا و بازار جهانی عرضه کند. ۵۰۰ هزار تن دیگر نیز در ماه نوامبر و یک میلیون تن دیگر بلافاصله پس از آن عرضه خواهد شد.»

وی در ادامه مدعی شد: «علاوه بر این، با توجه به وضعیت پالایشگاه‌های گازوئیل روسیه، این کشور در مدت کوتاهی پس از آن، ۳ میلیون تن گازوئیل تحویل خواهد داد.»

رئیس‌جمهور آمریکا با تکرار ادعایی درباره تنگه هرمز و با اشاره به توافقش با روسیه مدعی شد: «قیمت گازوئیل برای آمریکایی‌ها و در واقع برای سراسر جهان، با سرعت و به میزانی بی‌سابقه کاهش خواهد یافت. کاهش قیمت‌ها برای آمریکایی‌ها، به‌ویژه کشاورزان، دامداران و رانندگان کامیون، بزرگ‌ترین اولویت من است.»

در همین حال، وزارت خزانه‌داری آمریکا معافیت موقتی از تحریم‌هایی را صادر کرد که اجازه می‌دهند گازوئیل روسیه به سراسر جهان عرضه شود.

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