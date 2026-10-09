به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ این مرکز در فرودگاه بان کئون، حدود ۶۴ کیلومتری شمال وینتیان، پایتخت لائوس، و در فاصله حدود ۴۰ کیلومتری نزدیک‌ترین مرز تایلند قرار دارد.

وزارت دفاع چین اعلام کرده است که این تأسیسات از ۲۹ سپتامبر فعالیت خود را آغاز کرده و شامل مرکز مشترک پشتیبانی و آموزش چین و لائوس و آکادمی هوانوردی دوستی چین و لائوس است.

تصاویر ماهواره‌ای منتشرشده از سوی شرکت وانتور نشان می‌دهد که از دسامبر گذشته، باند پروازی به طول حدود دو هزار متر، مسیرهای تاکسی و محوطه پارکینگ با ظرفیت ۲۲ فروند هواپیما در این پایگاه تکمیل شده است. در تصاویر همچنین هشت فروند هواپیما دیده می‌شود که احتمال داده شده از نوع جت‌های آموزشی و تهاجمی سبک «هونگدو جی‌ال-۸» باشند.

وزارت دفاع چین اعلام کرده است که این تأسیسات با هدف کمک به لائوس برای تقویت آموزش و توسعه توانمندی خلبانان نیروی هوایی این کشور ایجاد شده و نگهداری آن به‌صورت مشترک انجام خواهد شد.

پکن همچنین تأکید کرده است که این مرکز علیه هیچ کشور ثالثی هدف‌گذاری نشده و به تقویت همکاری‌های نظامی دوجانبه و حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای کمک می‌کند.

چین تاکنون تنها یک پایگاه نظامی رسمی در خارج از خاک خود داشته است؛ تأسیساتی در جیبوتی در شرق آفریقا که در سال ۲۰۱۷ افتتاح شد. با این حال، پکن در سال‌های اخیر در توسعه زیرساخت‌های نظامی کشورهای دیگر منطقه نیز نقش داشته است.

یکی از مهم‌ترین نمونه‌ها، گسترش پایگاه دریایی ریم در کامبوج، در ساحل خلیج تایلند، با تأمین مالی چین است؛ تأسیساتی که ارتش‌های دو کشور به‌صورت مشترک از آن استفاده می‌کنند. احداث اسکله‌ای در این پایگاه که قابلیت پهلوگیری ناوهای هواپیمابر نیروی دریایی چین را دارد، نگرانی‌هایی درباره اهداف راهبردی پکن در منطقه ایجاد کرده است. با این حال، دولت کامبوج اعلام کرده که این پایگاه برای استفاده کشورهای دیگر، از جمله آمریکا، نیز باز است.

فرودگاه بان کئون در لائوس نیز در دوران جنگ ویتنام به‌عنوان یکی از مراکز پشتیبانی و تدارکاتی شرکت ایر آمریکا، وابسته به سازمان سیا، برای عملیات مخفیانه در منطقه مورد استفاده قرار می‌گرفت.

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