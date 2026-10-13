خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)-ابنا: گاهی یک لذت کوتاه، بهایی سنگین دارد؛ بهایی که نه همان لحظه، بلکه مدت‌ها بعد، در قالب پشیمانی و از دست رفتن آرامش آشکار می‌شود. پیامبر اکرم(ص) در حدیثی هشدارآمیز که در صفحه ۵۳۳ کتاب الأمالی آمده، می‌فرمایند: «رُبَّ شَهْوَةِ سَاعَةٍ تُورِثُ حُزْنًا طَوِیلًا»؛ چه بسیار خواهش‌های نفسانیِ لحظه‌ای که اندوهی طولانی به دنبال دارد.

این سخن، به یکی از چالش‌های همیشگی انسان اشاره می‌کند: ترجیح لذت زودگذر بر آرامش پایدار؛ چالشی که در دنیای امروز، با فراوانی محرک‌های لذت‌جویانه و وعده‌های خوشبختی فوری، ابعاد تازه‌ای یافته است.

قرآن کریم در آیه ۱۴ سوره آل‌عمران، از آراسته شدن خواسته‌های دنیوی در نگاه انسان سخن می‌گوید؛ اما مسئله، بهره‌مندی از دنیا نیست، بلکه دلبستگی افراطی به لذت‌هاست؛ دلبستگی‌ای که می‌تواند قدرت تشخیص و انتخاب را از انسان بگیرد.

آیت‌الله خامنه‌ای در تبیین این موضوع می‌گویند: «خاصیت شهوات این است که در بدو امر، شهوت است؛ اما در استمرار و در ادامه، جهنم است! وقتی شهوات بر زندگی یک فرد یا ملتی حاکم شد، تبدیل به دوزخ می‌شود.»

از این منظر، خطر زمانی آغاز می‌شود که انسان به‌جای مدیریت خواسته‌هایش، به اسارت آن‌ها درمی‌آید. آزادی واقعی، پاسخ دادن به هر میل و خواسته‌ای نیست؛ بلکه توانایی چشم‌پوشی از لذتی است که می‌تواند آینده انسان را تحت تأثیر قرار دهد.

قرآن کریم نیز در آیه ۴۰ سوره نازعات، مهار نفس را راه رستگاری معرفی می‌کند: «وَنَهَی النَّفْسَ عَنِ الْهَوَیٰ»؛ نفس را از هوس بازدارد.

تقوا در این معنا، کناره‌گیری از زندگی نیست؛ بلکه توانایی انتخاب آگاهانه و مقاومت در برابر وسوسه‌هایی است که آرامش و رشد انسان را تهدید می‌کنند.

پیام حدیث پیامبر(ص) روشن است: گاهی چشم‌پوشی از یک لذت، دشوار اما کوتاه است؛ درحالی‌که تسلیم شدن در برابر آن ممکن است اندوهی طولانی به همراه داشته باشد.

پیش از هر انتخاب، باید پرسید: این لذت زودگذر، چه بهایی از آرامش و آینده من خواهد گرفت؟

فیروزه دلداری (پژوهشگر، فعال رسانه و فضای مجازی)