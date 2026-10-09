تشدید تجاوزات هوایی و موشکی عربستان علیه یمن؛ ۷۷ حمله در ۲۴ ساعت گذشته

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عربستان سعودی تجاوزات هوایی و موشکی خود علیه صنعا و شماری از استان‌های یمن را تشدید کرد و اهداف غیرنظامی را بمباران نمود.

یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، در بیانیه‌ای گفت: جنگنده‌های عربستان سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۷۷ حمله هوایی و موشکی انجام دادند و اهداف غیرنظامی در صنعا و استان‌های مأرب، صعده، الجوف، حجه، تعز و عمران را هدف قرار دادند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن توضیح داد: دشمن تجاوزات خود را با جنگنده‌های اف-۱۵ و تایفون که از پایگاه‌های خمیس مشیط و طائف به پرواز درآمدند، انجام داد و تجاوز موشکی نیز از نجران صورت گرفت.

وی اشاره کرد: مجموع حملات تجاوز عربستان از آغاز تشدید تنش علیه کشورمان به ۱۹۳۴ حمله هوایی و موشکی رسیده است.

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