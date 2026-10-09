حمله عربستان به دو کارخانه در صنعا جنایت جنگی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت اقتصاد دولت صنعا در بیانیه‌ای، حمله نظامی عربستان سعودی به دو کارخانه اسفنج و مصالح ساختمانی در شهر صنعا را که به خسارات جانی و مالی سنگینی منجر شد، محکوم کرد.

این وزارتخانه در بیانیه خود توضیح داد: هدفمند بودن حملات به کارخانه‌ها و توانمندی‌های بخش خصوصی و اموال شهروندان، سیاست تجاوزکارانه نظام سعودی را تثبیت می‌کند که هدف آن، تشدید رنج انسانی از طریق تنگ کردن معیشت و تحکیم محاصره ظالمانه ۱۲ ساله علیه ملت یمن است.

این وزارتخانه تأکید کرد: سکوت بین‌المللی در برابر این نقض‌ها، نظام سعودی را به ادامه جنایات آشکار و تجاوز به ملت یمن و تعدی به قوانین و میثاق‌های انسانی و بین‌المللی و ارتکاب جنایات جنگی بیشتر علیه یمنی‌ها تشویق می‌کند.

وزارت اقتصاد دولت صنعا بار دیگر از سازمان ملل متحد، سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی، اتحادیه‌های اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی جهان و همه آزادگان جهان خواست این تجاوزات مکرر را محکوم کرده، نقض‌های ارتکابی علیه اقتصاد یمن را مستند کنند و عاملان آن را پاسخگو نمایند.

این وزارتخانه تصریح کرد: این جنایات مستند مشمول مرور زمان نمی‌شود و نظام سعودی را از پاسخگویی و پیگرد قانونی کیفری و مدنی و پرداخت غرامت کامل معاف نمی‌کند.

این وزارتخانه بر پایبندی ملت یمن به حقوق مشروع خود و دفاع از آن با همه ابزارها تأکید کرد.

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