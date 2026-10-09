  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

وزارت اقتصاد یمن:

حمله عربستان به دو کارخانه در صنعا جنایت جنگی است

۱۸ مهر ۱۴۰۵ - ۰۰:۱۴
کد مطلب: 1875885
حمله عربستان به دو کارخانه در صنعا جنایت جنگی است

وزارت اقتصاد دولت صنعا در بیانیه‌ای، حمله نظامی عربستان سعودی به دو کارخانه مصالح ساختمانی در شهر صنعا را به شدت محکوم کرد و آن را بخشی از سیاست هدفمند تخریب زیرساخت‌های اقتصادی و تشدید محاصره ۱۲ ساله یمن دانست.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت اقتصاد دولت صنعا در بیانیه‌ای، حمله نظامی عربستان سعودی به دو کارخانه اسفنج و مصالح ساختمانی در شهر صنعا را که به خسارات جانی و مالی سنگینی منجر شد، محکوم کرد.

این وزارتخانه در بیانیه خود توضیح داد: هدفمند بودن حملات به کارخانه‌ها و توانمندی‌های بخش خصوصی و اموال شهروندان، سیاست تجاوزکارانه نظام سعودی را تثبیت می‌کند که هدف آن، تشدید رنج انسانی از طریق تنگ کردن معیشت و تحکیم محاصره ظالمانه ۱۲ ساله علیه ملت یمن است.

این وزارتخانه تأکید کرد: سکوت بین‌المللی در برابر این نقض‌ها، نظام سعودی را به ادامه جنایات آشکار و تجاوز به ملت یمن و تعدی به قوانین و میثاق‌های انسانی و بین‌المللی و ارتکاب جنایات جنگی بیشتر علیه یمنی‌ها تشویق می‌کند.

وزارت اقتصاد دولت صنعا بار دیگر از سازمان ملل متحد، سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی، اتحادیه‌های اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی جهان و همه آزادگان جهان خواست این تجاوزات مکرر را محکوم کرده، نقض‌های ارتکابی علیه اقتصاد یمن را مستند کنند و عاملان آن را پاسخگو نمایند.

این وزارتخانه تصریح کرد: این جنایات مستند مشمول مرور زمان نمی‌شود و نظام سعودی را از پاسخگویی و پیگرد قانونی کیفری و مدنی و پرداخت غرامت کامل معاف نمی‌کند.

این وزارتخانه بر پایبندی ملت یمن به حقوق مشروع خود و دفاع از آن با همه ابزارها تأکید کرد.

.................

پایان پیام/

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha