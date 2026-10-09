به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شماری از نمایندگان پارلمان عراق با ابراز نارضایتی و محکوم کردن تصمیم دولت الزیدی برای افزایش نرخ دلار از ۱۳۲۰ به ۱۵۲۰ دینار، اعتراض خود را به این تصمیم غیرمدبرانه اعلام کردند.

صدای اعتراض در پارلمان نسبت به این تصمیم ناگهانی که برای بحث و رأی‌گیری به مجلس ارائه نشده بود، بلند شده است.

نمایندگان هشدار دادند که این تصمیم پیامدهای سنگینی برای شهروندان خواهد داشت. به گفته آنان، این تصمیم فقر را در کشور افزایش می‌دهد و اقشار مختلف، به‌ویژه طبقه متوسط و فقیر، با دشواری‌های زیادی روبه‌رو خواهند شد. نمایندگان هشدار دادند که در نتیجه این شرایط، جرم و خشونت نیز بالا می‌رود.

علی شداد، نماینده ائتلاف نیروهای دولت، با ابراز شگفتی از تصمیم افزایش نرخ دلار در برابر دینار عراقی، در گفت‌وگو با خبرنگاران در پارلمان گفت: این تصمیم پیامدها و بازتاب‌های بزرگی خواهد داشت و قدرت خرید شهروندان و اقشار فقیر را تضعیف می‌کند.

عزیز ناصر، نماینده پارلمان، از اقدام بانک مرکزی در افزایش نرخ دلار به مجلس انتقاد کرد و گفت: شهروندان به دلیل افزایش قیمت‌ها و شرایط دشوار معیشتی ناشی از تصمیمات جدید دولت، بسیار رنج خواهند برد.

یوسف الکلابی، نماینده پارلمان، بر ضرورت پاسخگویی دولتی تأکید کرد که باعث بدهی ۲۱۰ تریلیون دیناری شده است.

وی از موافقت رهبران احزاب با تصمیم افزایش نرخ دلار بدون اطلاع نمایندگان پارلمان انتقاد کرد.

سعود الساعدی، نماینده فراکسیون حقوق، گفت: تصمیم افزایش نرخ دلار از سوی بانک مرکزی مخالف قانون اساسی است.

وی در گفت‌وگو با خبرنگاران در پارلمان توضیح داد: این تصمیم سیاسی بود و باید پیش از اتخاذ آن، اقداماتی برای کنترل نرخ دلار در بازار موازی انجام می‌شد.

عبدالحمزه الخفاجی، نماینده پارلمان، تناقض در اظهارات وزیر دارایی در پارلمان و تصمیم اتخاذشده برای افزایش نرخ دلار را محکوم کرد و گفت: پارلمان از افزایش نرخ دلار غافلگیر شد و این موضوع، ملت عراق را با فاجعه‌ای واقعی روبه‌رو می‌کند.

صبا السعدی، نماینده فراکسیون عمران و توسعه، بانک مرکزی و وزارت دارایی عراق را به سردرگمی و نداشتن برنامه‌ای برای کنترل دلار متهم کرد.

وی گفت: افزایش نرخ دلار نتیجه مستقیم ناتوانی سیاست مالی و پولی است و جیب شهروندان به راه‌حل آماده برای همه شکست‌ها تبدیل شده است.

این در حالی است که پارلمان نشستی با حضور علی الزیدی، نخست‌وزیر، و هیبت الحلبوسی، رئیس پارلمان، و رؤسای فراکسیون‌های پارلمانی برای روشن شدن دلایل افزایش نرخ دلار برگزار کرد.

الزیدی برخی توجیهات را برای اتخاذ این تصمیم مطرح کرد، در حالی که رئیس پارلمان تأکید کرد افزایش نرخ دلار تصمیمی است که بازگشتی در آن نیست. این موضوع، شهروندان را در سردرگمی نسبت به تصمیماتی قرار داده که آسیب جدی به وضعیت معیشتی و زندگی آنها وارد می‌کند.

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