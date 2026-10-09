دیدار سفیر ایران در واتیکان با وزیر امور خارجه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام و المسلمین محمدحسین مختاری، سفیر جمهوری اسلامی ایران در واتیکان، امروز دوشنبه با سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، دیدار و گفت‌وگو کرد.

سفیر کشورمان در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از آخرین اقدامات نمایندگی، برنامه‌های پیش رو برای توسعه و ارتقای همکاری‌های کشورمان با واتیکان را تشریح کرد.

در این دیدار همچنین آخرین وضعیت روابط دوجانبه میان جمهوری اسلامی ایران و واتیکان، ظرفیت‌های موجود در چارچوب اشتراکات دینی و نقش گفت‌وگوهای بین‌ادیانی در مسیر گسترش و تعمیق روابط میان دو طرف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

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