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برگزاری نشست علمی «جهان ادبی مشترک؛ میراث کلاسیک ایران و قزاقستان»

۱۸ مهر ۱۴۰۵ - ۰۰:۴۲
کد مطلب: 1875888
برگزاری نشست علمی «جهان ادبی مشترک؛ میراث کلاسیک ایران و قزاقستان»

نشست علمی «جهان ادبی مشترک؛ میراث کلاسیک ایران و قزاقستان» در ادامه سلسله وبینارهای تخصصی دیپلماسی کتاب، روز یکشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۵ (۱۱ اکتبر ۲۰۲۶) به همت دیپلماسی کتاب و با همکاری باغ کتاب تهران برگزار می‌شود.

 به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سلسله وبینارهای تخصصی دیپلماسی کتاب با همکاری باغ کتاب تهران، نشست علمی «جهان ادبی مشترک؛ میراث کلاسیک ایران و قزاقستان» را برگزار می‌کند.

گوهر عمرخانوا، استاد دانشگاه و مترجم زبان قزاقی و فارسی، ارائه‌دهنده این نشست است. دبیر علمی این نشست نیز حامد دهقانی فیروزآبادی خواهد بود.

این نشست روز یکشنبه، ۱۹ مهر ۱۴۰۵ (۱۱ اکتبر ۲۰۲۶) ساعت ۱۴:۰۰ به وقت ایران و ۱۵:۳۰ به وقت قزاقستان برگزار می‌شود.

مکان برگزاری حضوری این نشست، تهران، باغ کتاب است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای شرکت در این نشست به صورت مجازی از پیوند زیر استفاده کنند:

https://meet.google.com/fkf-jnri-ppf

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پایان پیام/

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