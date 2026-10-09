برگزاری نشست علمی «جهان ادبی مشترک؛ میراث کلاسیک ایران و قزاقستان»

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سلسله وبینارهای تخصصی دیپلماسی کتاب با همکاری باغ کتاب تهران، نشست علمی «جهان ادبی مشترک؛ میراث کلاسیک ایران و قزاقستان» را برگزار می‌کند.

گوهر عمرخانوا، استاد دانشگاه و مترجم زبان قزاقی و فارسی، ارائه‌دهنده این نشست است. دبیر علمی این نشست نیز حامد دهقانی فیروزآبادی خواهد بود.

این نشست روز یکشنبه، ۱۹ مهر ۱۴۰۵ (۱۱ اکتبر ۲۰۲۶) ساعت ۱۴:۰۰ به وقت ایران و ۱۵:۳۰ به وقت قزاقستان برگزار می‌شود.

مکان برگزاری حضوری این نشست، تهران، باغ کتاب است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای شرکت در این نشست به صورت مجازی از پیوند زیر استفاده کنند:

https://meet.google.com/fkf-jnri-ppf

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