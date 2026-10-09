به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کتاب «دریچه‌ای به آسمان شعر (فنون شعر)»تألیف دکتر موسی صباغیان، با تلاش «مؤلف محترم» و پیگیری‌های «کانون نویسندگان قم» در «انتشارات دانشگاه طلوع مهر» منتشر شده و آیین رونمایی از این اثر روز «شنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵، ساعت » در دانشگاه طلوع مهر واقع در میدان رسالت قم برگزار خواهد شد.

کتاب «دریچه‌ای به آسمان شعر» اثری آموزشی و کاربردی در زمینه شعر و فنون شاعری است که با هدف آشنایی مخاطبان با مبانی شعر، تقویت ذوق و قریحه شاعری و کمک به خوانش، تحلیل و آفرینش شعر تدوین شده است.

مؤلف در این کتاب تلاش کرده است ضمن معرفی مبانی و فنون شعر، میان «میراث شعر کلاسیک فارسی و شعر معاصر» پیوند برقرار کند و مباحث تخصصی این حوزه را با زبانی ساده، روان و قابل استفاده برای علاقه‌مندان، به‌ویژه شاعران جوان و نوآموزان، ارائه دهد.

این کتاب در پنج فصل با عناوین «چیستی شعر»، «آرایه‌های شعری و ادبی»، «قافیه و عروض»، «قالب‌های شعر فارسی» و «منتخب متون فارسی» سامان یافته است. تعریف و ماهیت شعر، تاریخ شعر فارسی، کارکرد و رسالت شعر، آرایه‌های ادبی، خیال و تصویر، قافیه و عروض، قالب‌های شعر فارسی و شیوه خوانش و تحلیل شعر از جمله موضوعاتی است که در این اثر مورد بررسی قرار گرفته است.

در بخش «منتخب متون فارسی» نیز نمونه‌هایی از آثار شاعران کلاسیک و معاصر برای مطالعه و تحلیل ارائه شده و در کنار آن، تعدادی از سروده‌های مؤلف نیز در کتاب گنجانده شده است.

از ویژگی‌های این اثر، «توجه هم‌زمان به سنت و نوآوری» و تأکید بر نقش خیال و تخیل در آفرینش شعر است. مؤلف با بهره‌گیری از تجربه بیش از سه دهه فعالیت و حضور در دانشگاه‌ها و محافل و انجمن‌های ادبی و شعری قم، کوشیده است مباحث نظری شعر را به شیوه‌ای کاربردی و متناسب با نیاز علاقه‌مندان ارائه کند.

در آیین رونمایی این کتاب، «دکتر علی حیدری یساولی، شاعر و استاد زبان و ادبیات فارسی»، درباره جایگاه شعر و اهمیت آموزش و شناخت فنون شاعری سخن خواهد گفت. همچنین «دکتر موسی صباغیان»، مؤلف کتاب، به معرفی اثر و تشریح اهداف، ساختار و انگیزه نگارش آن خواهد پرداخت.

کتاب «دریچه‌ای به آسمان شعر (فنون شعر)» با تلاش مؤلف و پیگیری‌های کانون نویسندگان قم در انتشارات دانشگاه طلوع مهر منتشر شده است و مراسم رونمایی آن فرصتی برای معرفی این اثر به جامعه ادبی، شاعران جوان، دانشجویان و علاقه‌مندان شعر و ادب فارسی خواهد بود.

این مراسم به همت کانون نویسندگان قم و دانشگاه طلوع مهر و با حضور جمعی از شاعران، استادان، نویسندگان و علاقه‌مندان حوزه شعر و ادبیات فارسی، روز شنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۹ در دانشگاه طلوع مهر برگزار می‌شود.

.................

پایان پیام/