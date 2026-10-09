مواضع امام جمعه نجف اشرف؛ از قدردانی آستان حسینی(ع) تا مخالفت با گرانی دلار

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید صدرالدین قبانچی، امام جمعه نجف اشرف، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته به مسائل مختلف داخلی، محلی و بین‌المللی پرداخت.

امام جمعه نجف اشرف گفت: آستان مقدس حسینی اعلام کرده است بیماران فلسطینی را پذیرش می‌کند و هزینه‌های درمان و انتقال آنها را رایگان تقبل می‌کند. از این اقدام بزرگ که نقش مرجعیت و شیعیان اهل‌بیت(ع) را در قبال سایر مسلمانان نشان می‌دهد، سپاسگزاریم.

وی درباره مسائل داخلی گفت: سال تحصیلی جدید با حضور ۱۲ میلیون دانش‌آموز و دانشجو آغاز شده است. امیدواریم سالی سرشار از تلاش علمی و مراقبت تربیتی و اخلاقی برای نسل نوجوان ما باشد؛ نسلی که با چالش اخلاقی بزرگی روبه‌روست. این موضوع، کادر آموزشی را در کنار خانواده، در برابر مسئولیت بزرگی برای مراقبت از نسل جدید قرار می‌دهد.

وی درباره مسائل محلی گفت: درباره افزایش نرخ دلار، صدای ما به صدای مردم پیوسته است و از دولت می‌خواهیم در این تصمیم بازنگری کند.

وی افزود: درآمدهای مالی عراق تقریباً ۹۰ درصد از نفت و سه درصد از گردشگری دینی تأمین می‌شود. با وجود مشکلات موقت در صادرات نفت، باید برای حل این مشکلات راه‌حل پیدا شود. دولت عراق اعلام کرده است که تنگه هرمز برای نفتکش‌های غول‌پیکر عراقی باز است و ماه گذشته چهار میلیون بشکه نفت از این مسیر منتقل شده است. بنابراین، اگر قرار است ارزش پول عراق کاهش یابد، دولت باید حقوق کارمندان را به دلار پرداخت کند.

وی درباره مسائل بین‌المللی گفت: رئیس شورای ریاستی یمن خواستار اتحاد با اسرائیل، عربستان، ترکیه و پاکستان به رهبری آمریکا برای مقابله با انصارالله شده است. او از برادران یمنی خود خواسته است در این اتحاد علیه انصارالله وارد شوند. این در حالی است که خطر بسته شدن باب‌المندب وجود دارد. این‌گونه می‌بینیم که استعمار چگونه اسرائیل را خواهر و انصارالله را دشمن می‌داند.

اهل‌بیت(ع) کشتی نجات

وی در خطبه دینی، پس از توصیه به تقوا گفت: عنوان سخن ما «اهل‌بیت(ع) راه رستگاری هستند» است.

وی افزود: رسول خدا(ص) فرمودند: «اهل بیت من در میان شما مانند کشتی نوح هستند؛ هر کس سوار آن شود نجات می‌یابد و هر کس از آن تخلف کند، غرق می‌شود و سقوط می‌کند.»

وی در ادامه دو روایت نقل کرد. نخست از امام سجاد(ع): «بهترین مکان‌ها، میان رکن و مقام است. اگر بنده‌ای به اندازه عمر نوح در میان قومش عمر کند، روزها روزه بگیرد و شب‌ها به عبادت بایستد، سپس خداوند را بدون ولایت ما ملاقات کند، هیچ بهره‌ای از آن نمی‌برد.» این روایت را شیخ صدوق در کتاب ثواب‌الاعمال و عقاب‌الاعمال آورده است.

دوم از امام صادق(ع): «یکی از علمای بنی‌اسرائیل، خدا را عبادت کرد تا آنجا که مانند چوب خلال، نازک و لاغر شد. خداوند به پیامبر زمانش وحی کرد: به او بگو: به عزت و جلال و جبروتم سوگند، اگر مرا عبادت کنی تا مانند پیه در دیگ آب شوی، از تو قبول نمی‌کنم مگر از دری که به تو فرمان داده‌ام وارد شوی.»

..................

پایان پیام/