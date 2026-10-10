به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست علمی «حوزه‌های معرفتی در محضر قرآن کریم» به همت مؤسسه معارف قرآنی و مطالعات اسلامی وابسته به آستان مقدس حسینی و با سخنرانی آیت‌الله سید منیر الخباز در کربلای معلی برگزار شد.

در این نشست، جمعی از فضلا و استادان حوزه علمیه و شماری از دانشگاهیان و علاقه‌مندان به مسائل قرآنی و فکری حضور داشتند.

حجت‌الاسلام والمسلمین «سید محمدرضا آل‌ایوب» مدیر دفتر نمایندگی مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در عراق، به همراه شیخ «عبدالمهدی العبادی» مدیر شعبه نجف اشرف این مجمع، به دعوت مؤسسه معارف قرآنی و مطالعات اسلامی وابسته به آستان مقدس حسینی، در نشست علمی «حوزه‌های معرفتی در محضر قرآن کریم» شرکت کردند.

این مشارکت در چارچوب توجه مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) به تقویت ارتباط علمی و فرهنگی با مؤسسات دینی و علمی و مشارکت در انتشار معارف قرآنی و تثبیت ارزش‌های اهل‌بیت(ع) انجام شده است.

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