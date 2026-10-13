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حضرت زینب(ع) در اشعار عربی شاعران مسیحی؛ بخش اول: برترین بانوان جهان

۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۰۸:۴۰
کد مطلب: 1875934
حضرت زینب(ع) در اشعار عربی شاعران مسیحی؛ بخش اول: برترین بانوان جهان

ارادت به حضرت زینب(ع) و توجه به اوصاف و شخصیت ایشان در ماجرای کربلا از موضوعاتی است که در اشعار عربی شاعران مسیحی معاصر، با عبارتهای مختلف بیان شده است. اشعاری که می‌تواند نشانه‌ای از ابعاد جهانی مجاهدت‌های ایشان باشد.

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا:

ستایش ویژگی‌ها و شخصیت برجسته حضرت زینب(س)، فراتر از اندیشه‌های شیعی و باورهای اسلامی، در میان شاعران برجسته مسیحی نیز جایگاه ویژه‌ای یافته است. شاعرانی همچون «جورج شکور»، «ریمون قسیسی»، «جوزف هاشم»، «بولس سلامه» و «راجی انور هیفا»، در آثار خود به ویژگی‌هایی چون پاکی، حکمت و خردمندی، صبر و شکیبایی، صلابت و شجاعت، پاسداری از خانواده و یاری دین خدا و رسالت نبوی در شخصیت ایشان پرداخته‌اند.

یکی از این شاعران، «بولس سلامه»، شاعر برجسته مسیحی لبنانی است که در سال ۱۹۷۹ میلادی درگذشت. او افزون بر سرودن اشعار سیاسی و اجتماعی، آثاری نیز درباره شخصیت‌هایی همچون امام علی(ع) و امام حسین(ع) سروده و بیش از سه هزار بیت درباره عید غدیر از خود به یادگار گذاشته است. بولس سلامه در اشعار خود، حضرت زینب(س) را «دست‌پرورده خدا» معرفی می‌کند:

زینبُ الطهرِ و البهاءِ افاض ال_..../لهُ فیها مِن السماء البهاء
بنتُ بنتِ الرسول جمَّلَها البا../ رِی فصاغَ الجمیله العذراء 

ترجمه: زینبِ پاک و باشکوه، که خداوند جامه شکوه و زیبایی را از آسمان بر قامت او افکنده است؛ او دخترِ دخترِ پیامبر است و خداوند او را در صورت و سیرت زیبا ساخته و بانویی پاک و نیکو آفریده است.

بولس سلامه در ابیات دیگری، ضمن اشاره‌ای کنایی به جایگاه زنان در انجیل و ماجرای فریب خوردن حضرت حوا از شیطان هنگام خروج از بهشت، حکمت و دانایی حضرت زینب(س) را چنین توصیف می‌کند:

اخذت حکمه الرجال فردّت/ ما رواه الرواهُ عن حَوّاء
لو راتها حواءُ فی الغَیب لارتد/ دت الی الرشد حشمه و اباءَ

ترجمه: او حکمت مردان را فراگرفت و آنچه را درباره حوا نقل شده است، نقض کرد؛ اگر حوا او را در پس پرده غیب می‌دید، با مشاهده شایستگی و والایی‌اش، راه هدایت را می‌یافت و از شیطان فریب نمی‌خورد.

«میشل سلیم کعدی» نیز از شاعران معاصر لبنانی است که آثار متعددی از او منتشر شده است. در میان آثار وی، کتاب‌هایی همچون «ریاحین الامامه» و «الامام علی نهجاً و روحاً و فقهاً» به چشم می‌خورد. او نیز در اشعار خود، حضرت زینب(س) را چنین توصیف می‌کند:

یا زینت الطیب، زیدِی نسمه/ بنتُ العلیّ، سَناها نورُ خیرِ ابِ
فزینتُ الطهر، فی اَحشائها قُدُس/ و زینبات التقی ضوءُ شذا النجب

ای زینب پاک، عطر خوشِ تبارت فزونی باد. تو دختر علی(ع) هستی و پرتوی از نور برترین پدرانی. وجود پاک زینب(س) سرشار از قداست است و زینب‌های پرهیزکار، پرتوی از نجابت اویند.

در بخش‌های بعدی این نوشته، اشعار دیگر شاعران مسیحی درباره تلاش‌های حضرت زینب(س) برای حفظ و حراست از دین نبوی و دیگر ویژگی‌های ایشان بررسی خواهد شد.

سید علی‌اصغر حسینی/ خبرگزاری ابنا

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