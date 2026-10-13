حضرت زینب(ع) در اشعار عربی شاعران مسیحی؛ بخش اول: برترین بانوان جهان

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا:

ستایش ویژگی‌ها و شخصیت برجسته حضرت زینب(س)، فراتر از اندیشه‌های شیعی و باورهای اسلامی، در میان شاعران برجسته مسیحی نیز جایگاه ویژه‌ای یافته است. شاعرانی همچون «جورج شکور»، «ریمون قسیسی»، «جوزف هاشم»، «بولس سلامه» و «راجی انور هیفا»، در آثار خود به ویژگی‌هایی چون پاکی، حکمت و خردمندی، صبر و شکیبایی، صلابت و شجاعت، پاسداری از خانواده و یاری دین خدا و رسالت نبوی در شخصیت ایشان پرداخته‌اند.

یکی از این شاعران، «بولس سلامه»، شاعر برجسته مسیحی لبنانی است که در سال ۱۹۷۹ میلادی درگذشت. او افزون بر سرودن اشعار سیاسی و اجتماعی، آثاری نیز درباره شخصیت‌هایی همچون امام علی(ع) و امام حسین(ع) سروده و بیش از سه هزار بیت درباره عید غدیر از خود به یادگار گذاشته است. بولس سلامه در اشعار خود، حضرت زینب(س) را «دست‌پرورده خدا» معرفی می‌کند:

زینبُ الطهرِ و البهاءِ افاض ال_..../لهُ فیها مِن السماء البهاء

بنتُ بنتِ الرسول جمَّلَها البا../ رِی فصاغَ الجمیله العذراء

ترجمه: زینبِ پاک و باشکوه، که خداوند جامه شکوه و زیبایی را از آسمان بر قامت او افکنده است؛ او دخترِ دخترِ پیامبر است و خداوند او را در صورت و سیرت زیبا ساخته و بانویی پاک و نیکو آفریده است.

بولس سلامه در ابیات دیگری، ضمن اشاره‌ای کنایی به جایگاه زنان در انجیل و ماجرای فریب خوردن حضرت حوا از شیطان هنگام خروج از بهشت، حکمت و دانایی حضرت زینب(س) را چنین توصیف می‌کند:

اخذت حکمه الرجال فردّت/ ما رواه الرواهُ عن حَوّاء

لو راتها حواءُ فی الغَیب لارتد/ دت الی الرشد حشمه و اباءَ

ترجمه: او حکمت مردان را فراگرفت و آنچه را درباره حوا نقل شده است، نقض کرد؛ اگر حوا او را در پس پرده غیب می‌دید، با مشاهده شایستگی و والایی‌اش، راه هدایت را می‌یافت و از شیطان فریب نمی‌خورد.

«میشل سلیم کعدی» نیز از شاعران معاصر لبنانی است که آثار متعددی از او منتشر شده است. در میان آثار وی، کتاب‌هایی همچون «ریاحین الامامه» و «الامام علی نهجاً و روحاً و فقهاً» به چشم می‌خورد. او نیز در اشعار خود، حضرت زینب(س) را چنین توصیف می‌کند:

یا زینت الطیب، زیدِی نسمه/ بنتُ العلیّ، سَناها نورُ خیرِ ابِ

فزینتُ الطهر، فی اَحشائها قُدُس/ و زینبات التقی ضوءُ شذا النجب

ای زینب پاک، عطر خوشِ تبارت فزونی باد. تو دختر علی(ع) هستی و پرتوی از نور برترین پدرانی. وجود پاک زینب(س) سرشار از قداست است و زینب‌های پرهیزکار، پرتوی از نجابت اویند.

در بخش‌های بعدی این نوشته، اشعار دیگر شاعران مسیحی درباره تلاش‌های حضرت زینب(س) برای حفظ و حراست از دین نبوی و دیگر ویژگی‌های ایشان بررسی خواهد شد.

سید علی‌اصغر حسینی/ خبرگزاری ابنا

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