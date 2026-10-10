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پاسخ قالیباف به یاوه‌گویی روبیو: زانو خواهید زد!

۱۸ مهر ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۸
کد مطلب: 1875939
پاسخ قالیباف به یاوه‌گویی روبیو: زانو خواهید زد!

رئیس مجلس به یاوه‌گویی اخیر روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در مورد تمدن ایران واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به یاوه‌گویی اخیر روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در مورد تمدن ایران در حساب کاربری خود در فضای مجازی نوشت:

در طول تاریخ، ما ایرانیان با کسانی روبه‌رو شده‌ایم که خود را سروران جهان اعلام کردند و کوشیدند تمدن‌های کهن را از صفحهٔ روزگار محو کنند. آنان با آتش و شعله آمدند، اما با گرد و خاک و خواری رفتند. کسانی که به دنبال میراث اسکندر هستند، سرنوشت والرین را خواهند داشت: زانو خواهید زد.

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قالیباف در پاسخ به روبیو: زانو خواهید زد!

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