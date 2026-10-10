به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ توافق دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین برای عرضه گازوئیل روسیه به بازار آمریکا و جهان، حالا حرف و حدیث‌های مختلفی را در عرصه سیاسی و اقتصادی مطرح کرده است؛ از جمله اینکه خبرگزاری رویترز در این باره نوشته است که این توافق بعید است به کاهش پایدار قیمت سوخت یا رفع بحران کمبود آن منجر شود.

روری جانستون، تحلیلگر بازار نفت، با کم‌اهمیت دانستن این توافق گفت روسیه در شرایط عادی، بیش از حجم‌های اعلام‌شده گازوئیل صادر می‌کند. جیم میچل، تحلیلگر مؤسسه وود مکنزی، نیز تأکید کرد این توافق راه‌حل بحران نیست و صرفاً منبع دیگری برای تأمین بازار محسوب می‌شود.

قیمت گازوئیل از آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در ۲۸ فوریه (۹ اسفند ۱۴۰۴) حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است. با وجود این، پس از اعلام توافق ترامپ و پوتین، معاملات آتی گازوئیل آمریکا حدود پنج درصد کاهش یافت و به ۴.۶۴ دلار در هر گالن رسید.

ترامپ مدعی شد روسیه در چند مرحله، ابتدا بیش از ۳۰۰ هزار تن و سپس محموله‌های ۵۰۰ هزار تنی، یک میلیون تنی و سه میلیون تنی گازوئیل به بازار آمریکا و جهان عرضه خواهد کرد. وی همچنین مدعی شد این اقدام به کاهش سریع قیمت سوخت منجر می‌شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز مجوز موقتی برای معاملات مرتبط با گازوئیل روسیه تا ۷ آوریل ۲۰۲۷ صادر کرده است.

این توافق با انتقاد دون بیکن، نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا، مواجه شد؛ وی خواستار اجرای تحریم‌های تازه علیه روسیه به‌جای لغو محدودیت‌های موجود شد. در همین حال، افزایش قیمت سوخت و هزینه‌های اقتصادی جنگ علیه ایران، در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا در سوم نوامبر، فشارها بر دولت ترامپ را افزایش داده است.

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