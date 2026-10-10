به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، از تصمیم دولت دونالد ترامپ برای اعمال تحریم‌های گسترده علیه دیوان کیفری بین‌المللی استقبال کرد و از رئیس‌جمهور و وزیر خارجه آمریکا تشکر کرد؛ نهادی که در نوامبر ۲۰۲۴ به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه، حکم بازداشت او و یوآو گالانت، وزیر جنگ وقت این رژیم، را صادر کرده بود.

نتانیاهو در بیانیه‌ای دیوان کیفری بین‌المللی را نهادی سیاسی خواند که دموکراسی‌ها را تهدید می‌کند!

این موضع‌گیری در حالی است که دیوان کیفری بین‌المللی، محروم‌کردن غیرنظامیان غزه از غذا، آب، برق و اقلام ضروری و نیز قتل، آزار و سایر اقدامات غیرانسانی را از جمله مبانی صدور حکم بازداشت این دو مقام اسرائیلی اعلام کرده است.

حمایت واشنگتن از نتانیاهو در برابر این نهاد قضایی، در ادامه پشتیبانی آمریکا از رژیم صهیونیستی در جنگ غزه صورت می‌گیرد؛ جنگی که با نسل‌کشی و کشتار گسترده غیرنظامیان، تخریب زیرساخت‌ها و محرومیت مردم از نیازهای اساسی همراه بوده است. کمیسیون مستقل تحقیق سازمان ملل نیز در سپتامبر ۲۰۲۵ اعلام کرد که مقام‌ها و نیروهای اسرائیلی در غزه مرتکب نسل‌کشی شده‌اند؛ اتهامی که این گزارش بر پایه بررسی اعمال مشمول کنوانسیون نسل‌کشی مطرح کرد.

دیوان کیفری بین‌المللی تحریم‌های آمریکا را حمله به حاکمیت قانون و استقلال قضایی دانسته است.

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