به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ابوالاء الولائی، دبیرکل کتائب سیدالشهدا(ع) عراق، با انتقاد شدید از تحریم‌های آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی، این اقدام را نشانه‌ای آشکار از تناقض واشنگتن در ادعای حمایت از عدالت و حاکمیت قانون دانست و تأکید کرد که در منطق آمریکا، قدرت بر قانون و منافع بر عدالت ترجیح دارد. ابوالاء الولائی، دبیرکل کتائب سیدالشهدا(ع) عراق، در پیامی با انتقاد از تحریم‌های آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی، این اقدام را تعرضی آشکار به جایگاه این نهاد بین‌المللی و نشانه‌ای دیگر از بی‌اعتنایی واشنگتن به قوانین و عرف‌های بین‌المللی توصیف کرد.

وی در این پیام با اشاره به تناقض میان رفتار آمریکا و ادعاهای این کشور درباره عدالت و حاکمیت قانون، تصریح کرد که سیاست‌های واشنگتن بار دیگر نشان می‌دهد که این مفاهیم در عمل، تابع منافع و ملاحظات قدرت‌طلبانه این کشور هستند.

دبیرکل کتائب سیدالشهدا(ع) عراق با تأکید بر پیامدهای چنین رویکردی برای نظم بین‌المللی، خاطرنشان کرد که پیام عملی آمریکا به جهان، مقدم دانستن قدرت بر قانون، منافع بر عدالت و تابع کردن ارزش‌های اخلاقی از نظامی است که واشنگتن مدعی رهبری آن است.

الولائی همچنین با زیر سؤال بردن امکان اعتماد به سیاست‌های آمریکا، این پرسش را مطرح کرد که چگونه می‌توان به همزیستی مسالمت‌آمیز با کشوری اعتماد داشت که بر قدرت و زورگویی تکیه می‌کند، حقوق دیگران را نادیده می‌گیرد و به ابتدایی‌ترین معیارهای اخلاقی و قانونی پایبند نیست.

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