به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای روابط آمریکایی_اسلامی در بیانیه‌ای اعلام کرد که به‌شدت با تحریم‌هایی که وزارت خارجه آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی اعمال کرده است، مخالف است و این اقدامات را مغایر با حقوق بین‌الملل بشردوستانه دانست.

این سازمان در بیانیه خود تصریح کرد: «ما به‌شدت با تحریم‌های غیرقانونی وزارت خارجه علیه دیوان کیفری بین‌المللی مخالفیم. باید کاملاً روشن باشد که این تحریم‌ها هیچ ارتباطی با حفاظت از آمریکا ندارند و تماماً با هدف حمایت از سیاستمداران اسرائیلی انجام شده‌اند که به‌دلیل نسل‌کشی در غزه و دیگر جنایات جنگی تحت تحقیق قرار دارند.»

شورای روابط آمریکایی ـ اسلامی در ادامه تأکید کرد که مردم آمریکا از وزارت خارجه این کشور انتظار دارند به‌جای تضعیف حقوق بین‌الملل بشردوستانه برای حمایت از بنیامین نتانیاهو، بر دفاع از ارزش‌های آمریکایی و حفاظت از شهروندان این کشور تمرکز کند.

در همین حال، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، هنگام اعلام تحریم‌ها در بیانیه‌ای مدعی شد که دونالد ترامپ «هرگز اجازه نخواهد داد دیوان کیفری بین‌المللی آمریکایی‌ها را تحت پیگرد قرار دهد».

با این حال، بر اساس گزارش شورای روابط آمریکایی ـ اسلامی، دیوان کیفری بین‌المللی در آن زمان هیچ اقدام قضایی علیه شهروندان آمریکایی در دست پیگیری نداشت. این موضوع در کنار تحریم‌های اعمال‌شده علیه این نهاد، پرسش‌هایی درباره مبنای اعلام‌شده دولت آمریکا برای این اقدامات مطرح می‌کند.

شورای روابط آمریکایی ـ اسلامی با انتقاد از این روند، تحریم‌های جدید را تلاشی برای جلوگیری از پاسخ‌گویی مقام‌های اسرائیلی در برابر اتهامات مربوط به جنایات جنگی دانست و تأکید کرد که حمایت از یک متحد نباید به بهای تضعیف حقوق بین‌الملل بشردوستانه و نهادهای بین‌المللی تمام شود.

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