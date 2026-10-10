به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شماره یک‌صدوبیست‌وچهارم هفته نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان به همت بخش دیپلماسی عمومی این سفارت با مطالبی متنوع منتشر شد.

آنچه در این شماره می‌خوانیم:

گزیده‌ای از بیانات بنیان‌گذار انقلاب اسلامی ایران، حضرت امام خمینی(ره)، به مناسبت هفته دفاع مقدس

یادداشت مدیرمسئول: «در سایه ایمان، بر بلندای ایثار؛ جلوه‌های مشترک اسلام و مسیحیت در حماسه دفاع مقدس»

مروری بر زندگینامه حضرت آیت‌الله‌العظمی سید موسی شبیری زنجانی(قدس سره‌الشریف)

پیام رهبر معظم انقلاب در پی ارتحال حضرت آیت‌الله‌العظمی سید موسی شبیری زنجانی

پیام تسلیت حضرت آیت‌الله‌العظمی نوری همدانی در پی ارتحال آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی

پیام تسلیت دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در پی ارتحال آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی

پیام تسلیت آیت‌الله اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه، در پی ارتحال آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی

پیام تسلیت دکتر عراقچی، وزیر امور خارجه، در پی ارتحال آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی

فراتر از روایت صرفاً تاریخی جنگ تحمیلی؛ گفت‌وگو با جوزپه آیلو، پژوهشگر ایتالیایی

حدیث هفته

واتیکان در هفته‌ای که گذشت

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