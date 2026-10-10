به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شماره یکصدوبیستوچهارم هفته نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان به همت بخش دیپلماسی عمومی این سفارت با مطالبی متنوع منتشر شد.
آنچه در این شماره میخوانیم:
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گزیدهای از بیانات بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران، حضرت امام خمینی(ره)، به مناسبت هفته دفاع مقدس
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یادداشت مدیرمسئول: «در سایه ایمان، بر بلندای ایثار؛ جلوههای مشترک اسلام و مسیحیت در حماسه دفاع مقدس»
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مروری بر زندگینامه حضرت آیتاللهالعظمی سید موسی شبیری زنجانی(قدس سرهالشریف)
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پیام رهبر معظم انقلاب در پی ارتحال حضرت آیتاللهالعظمی سید موسی شبیری زنجانی
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پیام تسلیت حضرت آیتاللهالعظمی نوری همدانی در پی ارتحال آیتاللهالعظمی شبیری زنجانی
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پیام تسلیت دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در پی ارتحال آیتاللهالعظمی شبیری زنجانی
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پیام تسلیت آیتالله اعرافی، مدیر حوزههای علمیه، در پی ارتحال آیتاللهالعظمی شبیری زنجانی
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پیام تسلیت دکتر عراقچی، وزیر امور خارجه، در پی ارتحال آیتاللهالعظمی شبیری زنجانی
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فراتر از روایت صرفاً تاریخی جنگ تحمیلی؛ گفتوگو با جوزپه آیلو، پژوهشگر ایتالیایی
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حدیث هفته
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واتیکان در هفتهای که گذشت
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