سازمان ملل: از ابتدای سال ۲۰۲۵ حدود ۲.۵ میلیون افغانستانی از ایران به کشورشان بازگشتند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرد که از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون، ۵۸۱ هزار و ۶۰۰ شهروند افغانستان از ایران به کشورشان بازگشته‌اند که ۴۹۲ هزار و ۳۰۰ نفر از آنان، معادل ۸۵ درصد، اخراج شده‌اند.

این نهاد در گزارشی که پنج‌شنبه، ۱۶ مهر، منتشر شد، اعلام کرد که پیش از آغاز جنگ ایران، ۸۹ درصد بازگشت شهروندان افغانستان از این کشور ناشی از اخراج بود؛ اما پس از آغاز جنگ، این میزان به ۸۴ درصد کاهش یافته است.

به گفته کمیساریای عالی سازمان ملل، بازگشت گسترده مهاجران فشار زیادی بر خدمات اساسی، مسکن و معیشت در افغانستان وارد می‌کند و جوامع میزبان را با مشکلات بیشتری روبه‌رو می‌سازد. این روند همچنین خطر بی‌ثباتی و مهاجرت مجدد به کشورهای دیگر را افزایش می‌دهد.

این نهاد تأکید کرد که درگیری‌ها در خاورمیانه، شرایط را پیچیده‌تر کرده و ایران، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین کشورهای میزبان پناهندگان در منطقه، با فشارهای فزاینده‌ای مواجه است.

بر اساس این گزارش، اعتبار برگه‌های سرشماری حدود دو میلیون مهاجر افغانستانی در ایران در ۲۰ مارس ۲۰۲۵ پایان یافت و پس از آن، دولت ایران روند ارزیابی وضعیت اقامت آنان را آغاز کرد. از آن زمان، شمار بازگشت‌ها به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.

طبق آمار این نهاد، در سال ۲۰۲۵ میلادی نیز حدود ۱.۹ میلیون مهاجر از ایران به افغانستان بازگشتند که ۶۷ درصد آنان اخراج شده بودند. با این حساب از ابتدای سال گذشته میلادی تاکنون حدود ۲.۵ میلیون شهروند افغانستان از ایران به کشورشان بازگشته‌اند.

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