به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک مقام ارشد امنیتی ایرانی در واکنش به تهدیدات اخیر رئیس جمهور امریکا و تحرکات نظامی ارتش این کشور در منطقه، هشدار داد کشورش برای پاسخ گویی قاطعانه به هر حمله نظامی کاملا آماده است.

این مقام ایرانی به شبکه روسیا الیوم گفت: سابقه طولانی رفتارهای متناقض امریکا و دروغ‌گویی‌های مکرر این کشور از یک سو، و نفوذ بی‌سابقه رژیم صهیونیستی بر ساختار حاکمیت فعلی امریکا از سوی دیگر، ما را ملزم می‌کند که فارغ از اظهارات متناقض ترامپ درباره حمله به ایران و روایت‌هایی که رسانه‌های امریکایی منتشر می‌کنند، در آمادگی کامل و صددرصدی برای پاسخ گویی گسترده و قاطع به هرگونه حمله – حتی اگر بسیار محدود باشد – باقی بمانیم.

وی در ادامه افزود: ایران برنامه‌ریزی‌های خود را بر این اساس انجام داده است که باید برای رویارویی طولانی‌مدت با دشمن آماده باشد. بر همین مبنا نیز راهبردها و تاکتیک‌های دفاعی و تهاجمی خود را تنظیم کرده است.

این مقام ایرانی تصریح کرد: این بار، علاوه بر به کارگیری تجهیزات نظامی جدید و غافلگیرکننده، ایران هیچ دلیلی برای نشان دادن کوچک‌ترین خویشتن‌داری نخواهد داشت و هیچ ضرورتی نمی‌بیند که میدان نبرد را به محدوده جغرافیایی یا حوزه خاصی محدود کند.

این اظهارات در واکنش به سخنان ترامپ درباره احتمال اقدام نظامی علیه ایران و تحرکات نظامی ارتش امریکا در منطقه مطرح شده است.

روزنامه «نیویورک تایمز» هم به نقل از مقام‌های امریکایی گزارش داد وزارت جنگ امریکا (پنتاگون) به دستور ترامپ، طرح‌هایی آماده برای اجرای یک عملیات نظامی کوتاه‌مدت و فشرده، به مدت حدود سه روز، تدوین کرده است.

بر اساس این گزارش، این عملیات بر بمباران زرادخانه پهپادی و موشکی ایران، تأسیسات انرژی و مراکز فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متمرکز خواهد بود.

از سوی دیگر، روزنامه «وال‌استریت ژورنال» گزارش داد که ارتش آمریکا در حال اعزام یک گروه رزمی جدید از ناوهای هواپیمابر و همچنین یک یگان از تفنگداران دریایی به خاورمیانه است. با این اقدام، شمار ناوهای هواپیمابر مستقر در نزدیکی منطقه به سه فروند خواهد رسید. همچنین قرار است تجهیزات پدافند هوایی و مهمات بیشتری در پایگاه‌های امریکا در منطقه مستقر شود.

این روزنامه به نقل از منابع آگاه نوشت، ترامپ در گفت‌وگوهای محرمانه با دستیارانش اعلام کرده است که انتظار دارد بمباران اهدافی در داخل ایران بلافاصله پس از پایان انتخابات میان‌دوره‌ای از سر گرفته شود.

بر اساس این ارزیابی، اعلام خودداری ترامپ از حمله به ایران در مقطع کنونی، در واقع تعویقی موقت است که با هدف جلوگیری از افزایش فشارهای سیاسی داخلی و کاهش نگرانی رأی‌دهندگان از جهش شدید قیمت سوخت پیش از انتخابات صورت گرفته است.

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