پوستر هفتمین دوسالانه عکس نور رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ مراسم رونمایی از پوستر هفتمین دوسالانه عکس نور با حضور حامد شب‌خیر رئیس سازمان بسیج هنرمندان، و کمال‌الدین شاهرخ دبیر انجمن عکس بسیج روز شنبه در دانشگاه انقلاب اسلامی برگزار شد.

حامد شب‌خیر، رئیس سازمان بسیج هنرمندان، در این مراسم با اشاره به تغییر برنامه‌های فرهنگی و هنری این سازمان در پی شرایط پیش‌آمده از اسفندماه ۱۴۰۴، اظهار کرد: از ابتدای سال برنامه‌های متعددی در حوزه‌های ادبی و هنری تدارک دیده بودیم و تغییرات اساسی نیز در شیوه برگزاری جشنواره‌ها، برنامه‌ها و جلسات پیش‌بینی شده بود؛ اما به دلیل شرایط ایجادشده، نتوانستیم به اهداف موردنظر دست پیدا کنیم.

وی افزود: پس از گذشت چند ماه از دوره بحرانی جنگ و ابلاغ برنامه‌های سال ۱۴۰۵، پیگیری برنامه‌هایی را که از قبل طراحی شده بود، از سر گرفتیم. بر همین اساس، برگزاری هفتمین دوره دوسالانه عکس نور در دستور کار قرار گرفت و انجمن عکس بسیج نیز مراحل اجرایی و مقدمات لازم برای برگزاری این رویداد را دنبال کرد.

جشنواره‌ها با هدف انسجام‌بخشی به جریان هنری برگزار می‌شوند

رئیس سازمان بسیج هنرمندان با تأکید بر نقش جشنواره‌های ادبی و هنری در تقویت ارتباط میان هنرمندان بسیجی گفت: هدف اصلی ما از برگزاری این جشنواره‌ها، انسجام‌بخشی، حفظ شبکه ارتباطی و جبهه‌سازی هنری میان هنرمندان انقلاب اسلامی است. اقداماتی که تاکنون انجام شده، تا حدودی به شکل‌گیری این جریان هنری منسجم کمک کرده است.

شب‌خیر شناسایی و جذب هنرمندان را از دیگر اهداف برگزاری جشنواره‌ها دانست و افزود: امیدواریم با ادامه این برنامه‌ها بتوانیم هنرمندان بیشتری را جذب کنیم و در مسیر تقویت شبکه هنری به نتایج مطلوب‌تری برسیم.

برگزاری ۳۲ اجلاسیه استانی و هشت اجلاسیه تخصصی

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری کنگره ملی شهدای هنرمند در سال ۱۴۰۵ خاطرنشان کرد: تغییرات ایجادشده در برنامه‌ها به دلیل شرایط جنگ، اجرای برخی برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این کنگره را به تأخیر انداخت؛ با این حال، پس از ابلاغ مجدد برنامه‌ها، برگزاری کنگره ملی شهدای هنرمند را با جدیت دنبال می‌کنیم.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان ادامه داد: در چارچوب این کنگره، برگزاری ۳۲ اجلاسیه استانی شهدای هنرمند و هشت اجلاسیه تخصصی پیش‌بینی شده است. امیدواریم بتوانیم این برنامه‌ها را تا پایان آبان‌ماه و هفته نخست آذرماه، در شأن شهدای هنرمند و به‌ویژه شهدای عرصه عکاسی برگزار کنیم.

شب‌خیر با اشاره به نقش عکاسان دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در ثبت و ماندگار کردن رویدادهای تاریخی اظهار کرد: در مسیر برگزاری این اجلاسیه‌ها از مشورت، راهنمایی و تجربه پیشکسوتان عرصه عکاسی، به‌ویژه عکاسانی که در دوران دفاع مقدس به‌صورت داوطلبانه فعالیت می‌کردند، استفاده خواهیم کرد.

وی افزود: برگزاری برنامه‌ای در شأن شهدای هنرمند عرصه عکاسی، به همدلی و هم‌افزایی نیاز دارد. در همین راستا، جلساتی با حضور کمال‌الدین شاهرخ، دیگر فعالان این حوزه و نمایندگان ادارات و نهادهای مرتبط با عکاسی برگزار خواهد شد تا ظرفیت‌های موجود برای برگزاری هرچه بهتر این برنامه به کار گرفته شود.

در مراسم رونمایی از پوستر هفتمین دوسالانه عکس نور، جمعی از عکاسان پیشکسوت دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، از جمله اسماعیل داوری، ناصر افراسیابی، یدالله عبدی، محمدحسین حیدری، محمدحسین چنعاانی‌زاده، یوسف گرامی، محمدرضا بهارناز، قاسم حاج‌محمدی، علی قهرمانی و حسین سلامت حضور داشتند.

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