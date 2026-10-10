به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آمارهای جدید وزارت کشور انگلیس نشان می‌دهد جرائم ناشی از اسلام‌ستیزی در انگلیس و ولز طی یک سال منتهی به مارس ۲۰۲۶، با افزایش ۱۵ درصدی به بیش از پنج هزار مورد رسیده است. بر اساس این آمار، مسلمانان همچنان بیشترین تعداد جرائم ثبت‌شده ناشی از نفرت مذهبی را به خود اختصاص داده‌اند و نزدیک به نیمی از این جرائم علیه آنان انجام شده است.

بر اساس آمار منتشرشده از سوی وزارت کشور انگلیس، پلیس در سال منتهی به مارس ۲۰۲۶، تعداد پنج هزار و ۱۳۲ مورد جرم ناشی از نفرت مذهبی علیه مسلمانان ثبت کرده است؛ این رقم در سال پیش از آن چهار هزار و ۴۷۹ مورد بود.

مسلمانان از نظر تعداد مطلق جرائم ثبت‌شده، بیشترین گروه مذهبی هدف نفرت بوده‌اند و ۴۶ درصد از جرائم ثبت‌شده با انگیزه نفرت مذهبی را تشکیل داده‌اند؛ آماری که بر اساس مواردی محاسبه شده است که مذهب هدف مشخص بوده یا در اطلاعات ثبت‌شده نامشخص مانده است.

افزایش کلی جرائم ناشی از نفرت

افزایش اسلام‌ستیزی بخشی از روند گسترده‌تر رشد جرائم ناشی از نفرت در انگلیس و ولز است. پلیس در مجموع ۱۴۶ هزار و ۸۲۵ مورد جرم ناشی از نفرت را در این دوره ثبت کرده که نسبت به سال قبل هفت درصد افزایش داشته است.

جرائم ناشی از نفرت مذهبی نیز با رشد ۱۳ درصدی به ۱۱ هزار و ۴۱۹ مورد رسیده است. همچنین جرائم با انگیزه نژادپرستانه با افزایش ۹ درصدی، به ۱۰۷ هزار و ۹۲۶ مورد افزایش یافته‌اند.

وزارت کشور انگلیس اعلام کرده است که با کنار گذاشتن آمار پلیس کلان‌شهر لندن برای امکان مقایسه قابل اتکاتر، جرائم نژادپرستانه و مذهبی در این دوره به بالاترین سطح سالانه ثبت‌شده خود رسیده‌اند.

بر اساس گزارش وزارت کشور، در سپتامبر ۲۰۲۵ و مارس ۲۰۲۶ افزایش قابل توجهی در جرائم اسلام‌ستیزانه ثبت شده است. افزایش سپتامبر هم‌زمان با مجموعه‌ای از اعتراض‌ها و ناآرامی‌های عمومی بود و افزایش ماه مارس پس از آغاز جنگ آمریکا علیه ایران در ۲۸ فوریه رخ داد.

این گزارش همچنین به افزایش چشمگیر جرائم ضد مسلمانان پس از قتل سه کودک در ساوت‌پورت در ژوئیه ۲۰۲۴ اشاره کرده است؛ رویدادی که پس از انتشار ادعاهای نادرست درباره هویت و مذهب عامل حمله، به بروز خشونت و ناآرامی در چندین شهر انگلیس انجامید. اوت ۲۰۲۴ همچنان بالاترین رقم ماهانه جرائم مذهبی ضد مسلمانان را در داده‌های ماهانه قابل مقایسه به خود اختصاص داده است.

یهودیان؛ بالاترین نرخ جرائم نسبت به جمعیت

اگرچه مسلمانان از نظر تعداد جرائم ثبت‌شده بیشترین آسیب را از نفرت مذهبی دیده‌اند، آمارها نشان می‌دهد نرخ این جرائم نسبت به جمعیت در میان یهودیان بالاتر بوده است.

بر اساس داده‌های وزارت کشور، به ازای هر ۱۰ هزار نفر از جمعیت یهودیان، ۱۱۷ جرم ناشی از نفرت مذهبی ثبت شده است؛ این رقم در میان مسلمانان ۱۳ مورد به ازای هر ۱۰ هزار نفر بوده است.

با این حال، نتایج جداگانه پیمایش جرائم در انگلیس و ولز، بر پایه مصاحبه‌های انجام‌شده بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵، نشان می‌دهد سالانه حدود ۰.۸ درصد از بزرگسالان مسلمان و ۰.۴ درصد از بزرگسالان یهودی تجربه جرم ناشی از نفرت مذهبی را داشته‌اند.

وزارت کشور توضیح داده است که تفاوت میان آمارهای پلیس و نتایج پیمایش‌های مربوط به تجربه قربانیان می‌تواند ناشی از گزارش نشدن برخی جرائم، تفاوت در دامنه جرائم بررسی‌شده و ثبت چندین مورد جرم برای یک قربانی باشد.

افزایش جرائم ضدیهودی در کنار رشد نژادپرستی

در همین دوره، جرائم ناشی از نفرت علیه یهودیان نیز با افزایش ۱۰ درصدی، از دو هزار و ۸۷۴ مورد به سه هزار و ۱۶۲ مورد رسیده است. بر اساس گزارش وزارت کشور، در اکتبر ۲۰۲۵ و پس از حمله تروریستی به کنیسه هییتون پارک در منچستر، افزایش این جرائم ثبت شده است.

در مقابل، جرائم ناشی از نفرت با انگیزه گرایش جنسی با کاهش یک درصدی به ۲۱ هزار و ۴۰۷ مورد رسید. جرائم مرتبط با معلولیت نیز پنج درصد کاهش یافت و به ۱۰ هزار و ۱۴۰ مورد رسید. جرائم ناشی از نفرت علیه افراد تراجنسیتی نیز چهار درصد کاهش داشته است.

وعده دولت برای مقابله با نفرت مذهبی

سارا جونز، وزیر مسئول امور پلیس، این آمارها را «هشداری آشکار درباره تداوم نفرت در جوامع ما» توصیف کرد و گفت دولت اجازه نخواهد داد افراد صرفاً به دلیل هویت خود هدف تهدید و خشونت قرار گیرند.

وی افزود دولت برای حفاظت از جوامع مسلمان و یهودی و اماکن عبادی آنان بودجه بیشتری اختصاص داده و اصلاحاتی را در ساختار پلیس دنبال می‌کند. دولت انگلیس همچنین تعریف غیرقانونی و غیرالزام‌آوری از «خصومت ضد مسلمانان» تصویب کرده است که هدف آن، بهبود شناخت و درک تبعیض و نفرت علیه مسلمانان عنوان شده است.

با وجود این اقدامات، افزایش جرائم ثبت‌شده پرسش‌هایی را درباره میزان اثربخشی سیاست‌های موجود برای مقابله با اسلام‌ستیزی و حفاظت از جوامع مسلمان مطرح کرده است.

وزارت کشور انگلیس در عین حال هشدار داده است که آمارهای ثبت‌شده توسط پلیس، لزوماً تمام ابعاد جرائم ناشی از نفرت را نشان نمی‌دهند؛ زیرا همه قربانیان حوادث را به پلیس گزارش نمی‌کنند و تغییر در شیوه ثبت و شناسایی جرائم نیز می‌تواند بر ارقام نهایی تأثیر بگذارد. این آمارها تنها جرائم ثبت‌شده تا مارس ۲۰۲۶ را در بر می‌گیرند و حوادث شش ماه پس از آن را پوشش نمی‌دهند.

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