به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کمال‌الدین شاهرخ، دبیر هفتمین دوسالانه سراسری عکس نور، روز شنبه در مراسم رونمایی از پوستر این رویداد که در دانشگاه انقلاب اسلامی برگزار شد، با اشاره به استقبال از دوره پیشین جشنواره گفت: در ششمین دوره دوسالانه که در سال ۱۴۰۳ با موضوع «خانواده عزتمند اقوام ایرانی» برگزار شد، حدود ۱۳ هزار اثر از یک‌هزار و ۶۲۹ عکاس از سراسر کشور به دبیرخانه رسید؛ آماری قابل‌توجه که با مشارکت انجمن‌های عکس در ۳۲ استان به دست آمد.

وی با بیان اینکه هفتمین دوره این رویداد با عنوان «کشور دوست» برگزار می‌شود، افزود: انجمن عکس سازمان بسیج هنرمندان ایران با همکاری نهادهای مرتبط و همراهی انجمن‌های عکس استانی، هنرمندان عکاس و علاقه‌مندان به این هنر، برگزاری این دوسالانه را دنبال می‌کند. امیدواریم با مشارکت گسترده عکاسان در سراسر کشور، آثار بیشتر و متنوع‌تری نسبت به دوره گذشته دریافت کنیم.

عکاسی؛ سندی ماندگار از تاریخ معاصر

دبیر هفتمین دوسالانه سراسری عکس نور با تأکید بر نقش عکاسی در ثبت رویدادهای تاریخی اظهار کرد: هنر عکاسی زبان گویای تاریخ معاصر و سندی ماندگار از حضور آگاهانه مردم در لحظات سرنوشت‌ساز است. این هنر می‌تواند جلوه‌های همبستگی اجتماعی و حضور مردم در مقاطع مهم تاریخ را ثبت کند و برای نسل‌های آینده به یادگار بگذارد.

شاهرخ با اشاره به دفاع مقدس، جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان ادامه داد: این رویدادها عرصه‌هایی بودند که در آنها حضور مردم، همدلی و همراهی اجتماعی اهمیت ویژه‌ای داشت. در این مقاطع، ملت ایران با حضور همدلانه خود جلوه‌هایی از دوستی، برادری و همبستگی را به نمایش گذاشتند.

وی افزود: جشنواره عکس «کشور دوست» با هدف ثبت و بازخوانی لحظات غرورآفرین و دعوت از عکاسان برای به تصویر کشیدن همبستگی ملی، حضور آگاهانه مردم و جلوه‌های حماسه‌سازی برگزار می‌شود. این رویداد فرصتی برای نمایش نقش مردم در حمایت از آزادی‌خواهان و بازتاب پیام صلح، مقاومت و دوستی از سوی ملتی است که در آزمون‌های دشوار نیز بر همدلی و همراهی تأکید داشته است.

دبیر هفتمین دوسالانه سراسری عکس نور با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی ایران گفت: سلحشوری و پایداری ملت ایران در طول تاریخ از ویژگی‌های برجسته این سرزمین بوده است. روحیه مقاومت، همدلی، جهاد و شهادت‌طلبی در میان ملت‌های آزادی‌خواه اهمیت دارد و غیرت و شجاعت مردم و جوانان در حفظ عزت جامعه نقش‌آفرین است.

شاهرخ همچنین بر اهمیت بصیرت و آگاهی در مسیر حفظ انسجام ملی تأکید کرد و ولایت‌پذیری را از عواملی دانست که به گفته او، در دوران معاصر در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان نقش داشته است.

وی با اشاره به تنوع مذهبی، قومی و فرهنگی در ایران اظهار کرد: خانواده «کشور دوست» و هویت عزتمند ایرانی از میان مذاهب و قومیت‌های مختلف و مشترکات فرهنگی شکل می‌گیرد، اما ریشه در همین خاک و بستر اجتماعی دارد و همواره زمینه‌ساز سربلندی و افتخارآفرینی بوده است.

برگزاری جشنواره در سه بخش

دبیر هفتمین دوسالانه سراسری عکس نور درباره بخش‌های این دوره گفت: جشنواره در سه بخش برگزار می‌شود؛ بخش نخست به عکاسان حرفه‌ای اختصاص دارد، بخش دوم در قالب پویش مردمی طراحی شده است تا عموم مردم نیز امکان مشارکت داشته باشند و بخش سوم، بخش ویژه نوجوانان و جوانان است که در این دوره به جشنواره اضافه شده است.

وی درباره اضافه شدن بخش ویژه نوجوانان و جوانان گفت: با توجه به اتفاقات سال‌های اخیر و حضور و فعالیت خودجوش این گروه سنی، تصمیم گرفتیم بخشی ویژه برای دریافت آثار آنان در نظر بگیریم تا زمینه مشارکت بیشتر نوجوانان و جوانان در این رویداد فراهم شود.

شاهرخ با اشاره به پیش‌بینی جوایز برای هر سه بخش افزود: جزئیات موضوعات، بخش‌ها و جوایز در فراخوان جشنواره درج شده است و علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را مطابق ضوابط اعلام‌شده به دبیرخانه ارسال کنند.

مهلت ارسال آثار تا پایان آذرماه

دبیر هفتمین دوسالانه سراسری عکس نور درباره زمان‌بندی این رویداد اظهار کرد: با رونمایی از پوستر و انتشار فراخوان، حدود سه ماه برای ارسال آثار در نظر گرفته شده است و علاقه‌مندان تا پایان آذرماه فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره برسانند.

وی ادامه داد: داوری آثار و اعلام اسامی آثار راه‌یافته در دی‌ماه انجام خواهد شد. برای ارزیابی آثار نیز پنج داور باتجربه و برجسته در حوزه‌های مختلف انتخاب شده‌اند.

شاهرخ ابراز امیدواری کرد که نمایشگاه آثار و مراسم پایانی هفتمین دوسالانه سراسری عکس بسیج در ۲۲ اسفندماه برگزار شود.

وی با اشاره به تقارن روزهای پایانی سال با ماه مبارک رمضان و برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم در سالگرد شهادت امام شهید، گفت: تلاش می‌کنیم برنامه پایانی در زمان پیش‌بینی‌شده برگزار شود و در این مسیر، همکاری انجمن‌های استانی و اطلاع‌رسانی گسترده برای دریافت آثار از سراسر کشور اهمیت دارد.

دبیر هفتمین دوسالانه سراسری عکس نور با قدردانی از فعالیت انجمن‌های عکس استانی، به‌ویژه در دوره ششم، ابراز امیدواری کرد که این انجمن‌ها در دوره جدید نیز با اطلاع‌رسانی و مشارکت فعال، زمینه حضور گسترده عکاسان استان‌های مختلف را فراهم کنند.

شاهرخ در پایان با اشاره به انتشار مجموعه آثار دوره‌های گذشته در قالب آلبوم گفت: آثار دوره‌های پیشین در مجموعه‌هایی گردآوری و در دسترس قرار گرفته‌اند و در مراسم رونمایی نیز این مجموعه‌ها در اختیار حاضران قرار می‌گیرد. امیدواریم با همکاری و هم‌افزایی هنرمندان و انجمن‌های استانی، هفتمین دوسالانه عکس نور نیز در شرایط کنونی به‌خوبی برگزار شود.

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