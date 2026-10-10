به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مجید زمانی، عضو روابط عمومی مرکز تخصصی احیاء امر در گفتگو با خبرنگار ابنا در تهران از برگزاری اختتامیه سومین همایش علمی هیأت و آیین‌های مذهبی با همکاری اندیشکده هیأت هم‌زمان با سالروز ولادت حضرت زینب(س)، خبر داد.

وی افزود: این مراسم با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین عابدینی،حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قمی، دکتر سعید عزیزی و دکتر ناظم‌بکائی برگزار می‌شود و نجم‌الدین شریعتی اجرای آن را بر عهده خواهد داشت.

زمانی ادامه داد: در این همایش، پنج پنل تخصصی با موضوعات مرتبط با نقش هیأت در خانواده و جامعه برگزار می‌شود. عناوین این پنل‌ها و سخنرانان آن‌ها عبارت‌اند از:

جنگ رمضان؛ هم‌افزایی هیأت، خانواده و جامعه با حضور دکتر علی غلامی

هیأت؛ بستر کنشگری اجتماعی زنان و خانواده با حضور دکتر فریبا علاسوند

هیأت؛ از تشکیل تا تحکیم و تعالی خانواده با حضور دکتر ابوالفضل اقبالی

هیأت؛ تبیین‌گر هویت و سبک زندگی ایرانی‌اسلامی با حضور حجت‌الاسلام دکتر سوزنچی

هیأت خانوادگی؛ ریشه‌ها و فرصت‌ها با حضور دکتر انسیه خزعلی

وی بیان کرد: اختتامیه سومین همایش علمی هیأت و آیین‌های مذهبی روز پنجشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۵، مصادف با ولادت حضرت زینب(س)، در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه الزهرا(س) برگزار خواهد شد.



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