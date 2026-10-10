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پاکستان: طالبان باید مانع فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان شوند

۱۸ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۶
کد مطلب: 1876051
پاکستان: طالبان باید مانع فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان شوند

سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان با متهم کردن طالبان به فراهم کردن پناهگاه امن برای گروه‌های تروریستی، مدعی شد که اسلام‌آباد محل استقرار این گروه‌ها را به مقام‌های افغانستان اطلاع داده و از حکومت طالبان خواست مانع استفاده از خاک این کشور برای حملات علیه پاکستان شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان با رد اتهام‌های وزیر خارجه طالبان درباره حمایت اسلام‌آباد از داعش خراسان، مدعی شد که تحریک طالبان پاکستان، ارتش آزادی‌بخش بلوچستان و دیگر گروه‌های تروریستی در کابل و مناطق دیگر افغانستان پناهگاه امن دارند.

سجاد حیدرخان، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، روز جمعه، ۱۷ مهر، در نشست خبری هفتگی این وزارتخانه گفت دولت پاکستان در سطوح سیاسی و امنیتی، مکان‌های دقیق استقرار این گروه‌ها را به طرف افغانستانی اطلاع داده است.

او با دفاع از حملات نظامی پاکستان به مواضعی در افغانستان، مدعی شد این حملات با دقت بالا و علیه مکان‌هایی انجام شده‌اند که به گفته اسلام‌آباد، اعضای گروه‌های مسلح در آنجا برای برنامه‌ریزی و پشتیبانی از حملات بیشتر علیه پاکستان فعالیت می‌کردند.

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنین اتهام‌های مطرح‌شده درباره فعالیت اسلام‌آباد در ولایت‌های نورستان و بدخشان را رد کرد و از دولت طالبان خواست مسئولیت مقابله با این گروه‌ها را بر عهده بگیرد.

حیدرخان گفت دولت افغانستان باید از تسهیل فعالیت گروه‌های مسلحی که از خاک این کشور وارد پاکستان می‌شوند و در آنجا دست به حمله می‌زنند، خودداری کند. او افزود پاکستان در صورت تحقق این شرایط، آماده برقراری روابط دوستانه و مناسب با افغانستان است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اختلافات اسلام‌آباد و طالبان بر سر فعالیت گروه‌های مسلح، حملات فرامرزی و اتهام حمایت از گروه‌های تروریستی همچنان ادامه دارد.

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