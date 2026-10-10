به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان با رد اتهام‌های وزیر خارجه طالبان درباره حمایت اسلام‌آباد از داعش خراسان، مدعی شد که تحریک طالبان پاکستان، ارتش آزادی‌بخش بلوچستان و دیگر گروه‌های تروریستی در کابل و مناطق دیگر افغانستان پناهگاه امن دارند.

سجاد حیدرخان، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، روز جمعه، ۱۷ مهر، در نشست خبری هفتگی این وزارتخانه گفت دولت پاکستان در سطوح سیاسی و امنیتی، مکان‌های دقیق استقرار این گروه‌ها را به طرف افغانستانی اطلاع داده است.

او با دفاع از حملات نظامی پاکستان به مواضعی در افغانستان، مدعی شد این حملات با دقت بالا و علیه مکان‌هایی انجام شده‌اند که به گفته اسلام‌آباد، اعضای گروه‌های مسلح در آنجا برای برنامه‌ریزی و پشتیبانی از حملات بیشتر علیه پاکستان فعالیت می‌کردند.

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنین اتهام‌های مطرح‌شده درباره فعالیت اسلام‌آباد در ولایت‌های نورستان و بدخشان را رد کرد و از دولت طالبان خواست مسئولیت مقابله با این گروه‌ها را بر عهده بگیرد.

حیدرخان گفت دولت افغانستان باید از تسهیل فعالیت گروه‌های مسلحی که از خاک این کشور وارد پاکستان می‌شوند و در آنجا دست به حمله می‌زنند، خودداری کند. او افزود پاکستان در صورت تحقق این شرایط، آماده برقراری روابط دوستانه و مناسب با افغانستان است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اختلافات اسلام‌آباد و طالبان بر سر فعالیت گروه‌های مسلح، حملات فرامرزی و اتهام حمایت از گروه‌های تروریستی همچنان ادامه دارد.

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