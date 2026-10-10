به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله «رضا رمضانی» دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) در پیامی درگذشت مادر همسر آیت الله «محمد جواد فاضل لنکرانی» رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسمه تعالی

إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

حضرت آیت‌الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی دامت برکاته

ضمن عرض تسلیت درگذشت ام الزوجه مکرمه به جنابعالی و خانواده محترمتان از خداوند متعال برای روح آن فقیده سعیده رحمت و مغفرت و حشر با موالیانش و برای جنابعالی و همه داغ‌دیدگان و خاندان مصاب صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می نمایم.

رضا رمضانی

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