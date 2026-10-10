به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس نتایج نظرسنجی منتسب به شبکه کانال ۱۲ اسرائیل، ۵۸ درصد پاسخ‌دهندگان با ادامه نخست‌وزیری بنیامین نتانیاهو مخالفت کرده‌اند و ۳۴ درصد از ادامه حضور او در سمت نخست‌وزیر حمایت کرده‌اند.

در اطلاعات ارائه‌شده، جزئیات مربوط به زمان اجرای نظرسنجی، حجم نمونه و میزان خطای آماری مشخص نشده است.

در بخش دیگری از این نظرسنجی، حدود دو سوم شرکت‌کنندگان معتقدند دولت نتانیاهو نتوانسته کاستی‌ها و ضعف‌هایی را که به عملیات هفتم اکتبر مرتبط دانسته می‌شوند، برطرف کند. بر اساس داده‌های منتشرشده، ۴۰ درصد از حامیان نتانیاهو نیز با این ارزیابی موافق‌اند.

در ارزیابی مربوط به مدیریت کاستی‌های امنیتی هفتم اکتبر، اکثریت پاسخ‌دهندگان اعلام کرده‌اند که به دولت احتمالی به رهبری گادی آیزنکوت بیش از دولت نتانیاهو اعتماد دارند.

همچنین، در جابه‌جایی گرایش رأی‌دهندگان، ۵ درصد از بلوک حامیان نتانیاهو به بلوک مخالفان منتقل شده‌اند و ۲ درصد نیز از بلوک مخالفان به اردوگاه حامیان او پیوسته‌اند.

در بخش مربوط به عملکرد میری رگو، وزیر حمل‌ونقل اسرائیل، ۷۰ درصد شرکت‌کنندگان عملکرد او را بد ارزیابی کرده‌اند و ۱۹ درصد از عملکرد وی رضایت داشته‌اند. جزئیات مربوط به روش اجرای این بخش از نظرسنجی در اطلاعات ارائه‌شده مشخص نیست.

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