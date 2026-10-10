گزارش مرکز «مُعطی» از جنایات رژیم صهیونیستی/ سه شهید و ۱۲۱ مجروح در کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای اشغالگر اسرائیلی و شهرک‌نشینان طی بازه زمانی ۲ تا ۸ اکتبر، در مجموع ۲۰۴۰ مورد نقض و تعدی در کرانه باختری اشغالی مرتکب شده‌اند.

مرکز اطلاعات فلسطین «مُعطی» اعلام کرد، در پی این نقض‌ها سه فلسطینی به شهادت رسیده‌اند، ۱۲۱ نفر مجروح شده‌اند و ۲۵۴ مورد بازداشت و بازجویی ثبت شده است.

نیروهای اسرائیلی ۳۱۳ بار به شهرها، شهرک‌ها و روستاهای فلسطینی یورش برده و ۱۴۹ مورد تفتیش منازل انجام داده‌اند. همچنین ۱۱۳ مورد مصادره اموال و وسایل نقلیه فلسطینیان و ۸۴ مورد تخریب تأسیسات و اموال عمومی و خصوصی ثبت شده است.

این گزارش از ثبت ۳۲۱ مورد حمله شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان، اموال و زمین‌های کشاورزی آنان حکایت دارد؛ حملاتی که هم‌زمان با فصل برداشت زیتون تشدید شده و دسترسی کشاورزان به زمین‌هایشان را مختل کرده است.

همچنین طی این مدت، ۳۳۷ مورد بستن راه‌ها و مناطق و ۲۷۰ مورد ایجاد محدودیت و مانع‌تراشی در ایست‌های بازرسی نظامی ثبت شده که رفت‌وآمد فلسطینیان و دسترسی آنان به محل کار، مراکز آموزشی و خدمات درمانی را دشوارتر کرده است.

افزون بر این، نیروهای اسرائیلی در ۲۱ مورد به سوی شهروندان و منازل آنان تیراندازی کرده و ۱۰ مورد ضرب‌وشتم نیز گزارش شده است.

بر اساس این گزارش، دامنه نقض‌ها و تعدی‌ها به اماکن مقدس و مراکز آموزشی نیز گسترش یافته و هفت مورد هتک حرمت اماکن مقدس اسلامی و مسیحی و سه مورد تعدی به مؤسسات آموزشی ثبت شده است. همچنین سه حکم دور کردن شهروندان و تحصن‌کنندگان از مسجدالاقصی صادر شده است.

این آمار، به گفته مرکز «مُعطی»، بیانگر گستردگی نقض حقوق فلسطینیان در کرانه باختری، از جمله قتل و مجروحیت، بازداشت، تخریب اموال، حملات شهرک‌نشینان و محدودیت‌های رفت‌وآمد است؛ اقداماتی که شرایط زندگی و امنیت ساکنان این منطقه را وخیم‌تر می‌کند.

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