به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امین پویا، قاری بین‌المللی و داور مسابقات قرآن کریم در گفتگو با خبرنگار ابنا با ارزیابی تلاوت سید صادق مسلمی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در شصت‌وششمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن مالزی، اظهار کرد: تلاوت نماینده کشورمان از نظر زیبایی، رعایت ضوابط مسابقه و انطباق با آیین‌نامه رقابت‌ها، در سطح بالایی قرار داشت و به اعتقاد بنده، شایستگی کسب رتبه نخست را داشت.

وی با اشاره به تفاوت سطح تلاوت نماینده ایران با برخی دیگر از شرکت‌کنندگان افزود: با توجه به آنچه از تلاوت‌ها شنیدم، عملکرد مسلمی از نظر فنی و هنری در سطحی قابل توجه قرار داشت و انتظار داشتم این کیفیت در نتیجه نهایی مسابقات نیز منعکس شود.

این قاری بین‌المللی با انتقاد از نتیجه اعلام‌شده برای نماینده کشورمان، بر ضرورت پاسخ‌گویی درباره معیارهای ارزیابی تأکید کرد و گفت: مشخص نیست بر اساس چه شاخص‌هایی چنین نتیجه‌ای رقم خورده است. انتظار می‌رود داوران درباره امتیازهای اختصاص‌یافته توضیح دهند و روشن کنند که چه ایرادها یا نقاط ضعفی در اجرای نماینده ایران وجود داشته که مانع از کسب رتبه شده است.

پویا همچنین با اشاره به ضرورت توجه هم‌زمان به مؤلفه‌های مختلف تلاوت، از جمله صوت، لحن، تجوید و فصاحت، تصریح کرد: ارزیابی عادلانه تلاوت‌ها مستلزم رعایت دقیق شاخص‌های فنی و هنری و توجه متوازن به مؤلفه‌های مختلف است. از این رو، شفافیت در اعلام نتایج و تبیین مبانی داوری می‌تواند به افزایش اعتماد جامعه قرآنی به رقابت‌های بین‌المللی کمک کند.

این داور مسابقات قرآن کریم در بخش دیگری از سخنان خود، به شیوه انتخاب و اعزام نمایندگان ایران به رقابت‌های بین‌المللی پرداخت و پیشنهاد کرد سازوکاری مشخص برای اعطای عنوان قاری بین‌المللی به برگزیدگان مسابقات ملی طراحی شود.

وی با تأکید بر ظرفیت بالای مسابقات قرآن کریم در کشور اظهار کرد: رقابت‌های قرآنی ایران، به‌ویژه در برخی استان‌ها مانند تهران، مازندران و خراسان رضوی، از سطح فنی بالایی برخوردارند و قاریانی که مراحل مختلف رقابت‌های استانی و کشوری را با موفقیت پشت سر می‌گذارند، از توانمندی قابل توجهی برخوردارند.

پویا ادامه داد: قاریانی که در رقابت‌های ملی به رتبه‌های برتر دست پیدا می‌کنند، حاصل سال‌ها تلاش، تمرین و حضور در مراحل دشوار رقابت‌های قرآنی هستند. بنابراین، شایسته است برای معرفی و ارزیابی جایگاه حرفه‌ای این قاریان، سازوکاری مستقل و مبتنی بر معیارهای روشن در داخل کشور وجود داشته باشد.

این قاری بین‌المللی با اشاره به تجربه حضور خود در رقابت‌های قرآنی خارج از کشور، خاطرنشان کرد: سطح شرکت‌کنندگان و شیوه انتخاب نمایندگان کشورها در مسابقات بین‌المللی یکسان نیست و نمی‌توان نتیجه یک رقابت را به‌تنهایی معیار قطعی سنجش توانمندی یک قاری قرار داد.

پویا در پایان با تأکید بر ضرورت صیانت از اعتبار رقابت‌های بین‌المللی قرآن کریم، شفافیت در شیوه داوری و پاسخ‌گویی درباره نتایج را از عوامل مؤثر در اعتمادسازی میان قاریان و جامعه قرآنی دانست.

وی با بیان اینکه انتقاد از نتیجه مسابقات نباید از شایستگی‌های فنی و هنری قاریان شرکت‌کننده کم کند، اظهار کرد: قاریانی که پس از سال‌ها تلاش در رقابت‌های ملی به جایگاه ممتاز می‌رسند، باید از حمایت و اعتبار متناسب با توانمندی‌های خود برخوردار باشند و نتیجه یک مسابقه بین‌المللی نباید به‌تنهایی مبنای قضاوت درباره سطح تلاوت آنان قرار گیرد.



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