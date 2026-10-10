ترامپ با تمام نامزدهای دبیرکلی سازمان ملل مخالف است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دولت ترامپ با تمامی گزینه‌ها برای ریاست جدید سازمان ملل مخالف است و خواهان معرفی نامزدهای جدید است.

به گزارش پولیتیکو، به نقل از دو فرد مطلع از گفت‌وگوهای داخلی گزارش داد که دولت آمریکا با تمامی نامزدهای کنونی برای تصدی دبیرکلی سازمان ملل مخالف است، چراکه معتقد است هیچ‌یک از آنها با جهان‌بینی دونالد ترامپ و تمایل او برای ایجاد تغییرات بنیادین در این نهاد، همسویی کافی ندارند.

یکی از مقامات آمریکایی به پولیتیکو گفت: در میان فهرست نامزدها، خبری از چهره‌های اصلاح‌گرایی که مورد نظر ایالات متحده باشد، نیست. حتی به نظر می‌رسد برخی از آنها بیشتر از جنس همان رویکردهای همیشگی و مرسوم هستند.

سازمان ملل در حال طی کردن مراحل انتخاب جانشین آنتونیو گوترش، دبیرکل فعلی است که دومین و آخرین دوره پنج‌ساله مسئولیتش دهم دی‌ماه امسال به پایان می‌رسد. تا قبل از انصراف «میشل باشله»، اولین زن رئیس‌جمهور شیلی، هشت نفر نامزد دبیرکلی سازمان ملل بودند؛ اما او بیست‌ونهم شهریور انصراف داد و رقابت رافائل گروسی و شش نامزد دیگر ادامه دارد.

خبر مخالفت ترامپ با همه نامزدها در حالی منتشر شده که فشارهای دولت آمریکا به سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن ادامه دارد و این موضوع خود را به شکل قطع بودجه و خروج آمریکا از برخی نهادهای سازمان ملل بروز داده است.

پولیتیکو در این باره گزارش داد: این نهاد ۸۱ ساله با چالش‌هایی از سوی ترامپ در خصوص مأموریت خود روبه‌روست؛ دولتی که سهمیه پرداختی ایالات متحده به سازمان ملل را به شدت کاهش داده، از چندین نهاد وابسته به آن از جمله سازمان جهانی بهداشت خارج شده و نهاد مستقلی به نام «شورای صلح» را برای برنامه‌ریزی جهت آینده نوار غزه تشکیل داده است.

آمریکا همچون دیگر اعضای دائم شورای امنیت از حق وتو درباره انتخاب دبیرکل سازمان ملل برخوردار است.

فهرست هفت‌نفره نامزدهای کنونی دبیرکلی سازمان ملل عمدتاً شامل دیپلمات‌ها است و در میان آنها، معاون پیشین رئیس‌جمهور کاستاریکا، ربکا گرین‌اسپان، پیشتاز نظرسنجی‌ها بوده است.

یکی از دستیاران کنگره آمریکا به پولیتیکو گفت: اگر ربکا گرین‌اسپان اهل کاستاریکا انتخاب شود، بعید است بتوان هیچ‌یک از جمهوری‌خواهان را به حمایت از تأمین بودجه عادی سازمان ملل متقاعد کرد.

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