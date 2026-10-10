به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک سال از ساعتی می‌گذرد که قرار بود توافق آتش‌بس غزه، خون‌ریزی را متوقف کند. اما داده‌های میدانی نشان می‌دهد این توافق نه تنها به پایان رنج فلسطینیان منجر نشده، بلکه در سایه نقض‌های سیستماتیک رژیم صهیونیستی، محدودیت ورود کمک‌ها و ممانعت از آواربرداری و بازسازی، به یک «آتش‌بس شکننده» تبدیل شده است.

بر اساس داده‌های دفتر اطلاع‌رسانی دولتی غزه، در سال نخست توافق (از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ تا ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶)، بیش از ۵۳۰۴ نقض از سوی رژیم صهیونیستی ثبت شده است. این نقض‌ها با میانگین ۱۵ مورد در روز، شامل بمباران توپخانه‌ای، هدف‌گیری با پهپاد و تخریب کامل بلوک‌های مسکونی بوده است.

در نتیجه این نقض‌ها، ۱۴۷۱ فلسطینی به شهادت رسیده و ۵۱۸۹ نفر دیگر مجروح شده‌اند. همچنین بیش از ۲۰۰ شهروند در نزدیکی «خط زرد» بازداشت شده‌اند. ارتش اشغالگر همچنین کنترل نظامی خود را به حدود ۶۵ درصد از مساحت غزه گسترش داده است.

در بخش انسانی، داده‌ها از کاهش شدید کامیون‌های امدادی حکایت دارد. در طول یک سال، تنها ۷۴,۵۰۶ کامیون وارد غزه شده است؛ یعنی میانگین ۲۲۳ کامیون در روز و تنها ۳۴.۴ درصد از تعداد توافق‌شده (۶۰۰ کامیون در روز) و همزمان ورود بیش از ۴۰۰ قلم مواد اساسی، کالاهای بهداشتی، تجهیزات انرژی و ژنراتورها ممنوع شده است.

بر اساس این گزارش، حرکت افراد از گذرگاه‌ها نیز با مشکل جدی روبه‌رو بوده است. تنها ۱۳,۷۸۵ نفر توانسته‌اند سفر کنند یا بازگردند که ۳۹ درصد از تعداد مورد انتظار را تشکیل می‌دهد. این محدودیت، هزاران مجروح و بیمار را از سفر برای درمان در خارج از غزه محروم کرده است.

۸۵۰۰ مفقود زیر آوار

در پرونده مفقودان و امداد، ممانعت رژیم اشغالگر از ورود ماشین‌آلات سنگین و تجهیزات تخصصی امداد و نجات، باعث شده بیش از ۸۵۰۰ مفقود زیر آوار منازل و تأسیسات ویران‌شده باقی بمانند. تیم‌های امدادی از دسترسی به آنها ناتوان‌اند و همین موضوع، بازگشایی راه‌ها و تخریب ساختمان‌های در آستانه ریزش را با مشکل روبه‌رو کرده است.

رنج معیشتی ۲.۴ میلیون فلسطینی ساکن غزه، از جمله حدود ۱.۵ میلیون آواره، در آستانه فصل زمستان دوچندان شده است. ۱۶۲ هزار چادر فرسوده شده و بیش از ۶۰ درصد آنها تخریب شده‌اند.

گزارش‌ها حاکی است ۹۵ درصد ساکنان کاملاً به آشپزخانه‌های خیریه و کمک‌های ناچیز وابسته‌اند و بیش از ۲۰۰ هزار خانواده هر روز به دنبال یک وعده غذایی هستند.

در همین حال، گزارش‌های بین‌المللی از نیاز فوری نزدیک به دو میلیون نفر به کمک‌های سرپناهی در آستانه زمستان و پوشش تنها ۱۷ درصد از نیازهای زمستانی خبر می‌دهند.

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