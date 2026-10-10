به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شاخص احساسات مصرف‌کننده در آمریکا در اوایل ماه اکتبر (مهر) بار دیگر کاهش یافته که دلیل آن افزایش هزینه‌های زندگی و پیامدهای جنگ خاورمیانه بوده است.

خبرگزاری رویترز نوشت: شاخص احساسات مصرف‌کننده آمریکا (U.S. Consumer Sentiment Index) شاخصی اقتصادی است که نشان می‌دهد مصرف‌کنندگان نسبت به وضعیت مالی خود، شرایط فعلی اقتصاد و چشم‌انداز اقتصادی آینده چه احساسی دارند و چقدر به بهبود یا تضعیف اقتصاد خوش‌بین یا بدبین هستند.

شاخص احساسات مصرف‌کنندگان آمریکا و شاخص اعتماد مصرف‌کننده (Consumer Confidence Index) هر دو برای سنجش نگرش خانوارها نسبت به وضعیت اقتصادی استفاده می‌شوند، اما این دو شاخص از نظر منبع انتشار، روش محاسبه و جنبه‌هایی که اندازه‌گیری می‌شوند، تفاوت دارند.

رویترز، کاهش شاخص احساسات مصرف‌کننده در آمریکا را خبری بد برای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری این کشور، در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در سوم نوامبر (۱۳ آبان) ارزیابی کرد و نوشت: نظرسنجی دانشگاه میشیگان تازه‌ترین مجموعه از نظرسنجی‌هایی است که احساسات آمریکایی‌ها را نسبت به وضعیت اقتصاد کشورشان ارزیابی می‌کند.

این گزارش افزود: آمریکایی‌ها تحت فشار تورم بالا و افزایش هزینه استقراض قرار دارند و این در حالی است که میزان محبوبیت ترامپ به دلیل عملکرد ضعیف اقتصادی او به پایین‌ترین سطح در طول فعالیت سیاسی‌اش رسیده است.

شاخص احساسات مصرف‌کنندگان در نظرسنجی دانشگاه میشیگان در ماه جاری نسبت به ماه گذشته (سپتامبر/ شهریور) از ۴۸.۱ درصد به ۴۶.۳ درصد رسید.

کاهش احساسات مصرف‌کنندگان برای سومین ماه متوالی، ارقام این شاخص را به پایین‌ترین سطح خود که در ماه مه (اردیبهشت) ثبت شده بود، نزدیک کرد.

اقتصاددانانی که در نظرسنجی رویترز شرکت داشتند، شاخص احساس مصرف‌کنندگان آمریکایی در این ماه را ۴۷.۸ درصد پیش‌بینی کرده بودند.

کاهش شاخص احساسات مصرف‌کننده، الزاماً به معنای کاهش قابل توجه در هزینه‌های مصرف‌کننده نیست، زیرا رابطه بین این دو در طول سال‌ها ضعیف‌تر شده است. اقتصاد همچنین شبیه چیزی است که اقتصاددانان آن را به عنوان یک مدل K-شکل توصیف می‌کنند؛ جایی که خانوارهای پردرآمد، تا حدودی به لطف عملکرد قوی بازار سهام، در مقایسه با همتایان با درآمد متوسط و پایین خود که از لحاظ بودجه تحت فشار هستند، وضعیت خوبی دارند.

گزارش جداگانه‌ای از دانشگاه میشیگان نشان می‌دهد انتظار می‌رود کمتر از یک سوم مصرف‌کنندگان آمریکایی در سال آینده طبق معمول برای اقلامی که افزایش قیمت زیادی را تجربه کرده‌اند، هزینه کنند.

در همین حال، ۵۴ درصد گفتند که خرید خود را کاهش خواهند داد و حدود ۱۶ درصد از مصرف‌کنندگان گفتند که خرید خود را متوقف خواهند کرد.

بانک مرکزی ایالات متحده ماه گذشته نرخ بهره پایه خود را به اندازه ۲۵ واحد افزایش داد و به محدوده ۳.۷۵ تا ۴.۰۰ درصد رساند که اولین افزایش در سه سال گذشته بود.

احتمال افزایش دیگری در نرخ بهره در این ماه به دلیل افزایش ناامیدکننده حقوق و دستمزد در ماه سپتامبر (شهریور) و همچنین نرخ تورم پایین‌تر از حد انتظار برای ماه‌های ژوئیه و آگوست (تیر و مرداد) کاهش یافته است. اما اقتصاددانان انتظار دارند که فدرال رزرو در ماه دسامبر بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد.

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