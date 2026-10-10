به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برخی از منابع محلی و رسانه‌های مستقل افغانستان گزارش داده‌اند که ساکنان شهرک شیعه‌نشین امید سبز در غرب کابل، در پی تصمیم طالبان برای دولتی اعلام کردن زمین‌های این شهرک، با فشار برای پرداخت کرایه خانه‌های شخصی یا تخلیه اجباری منازل خود مواجه شده‌اند.

به گفته منابع محلی، عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، در این روند نقش دارد و شماری از ساکنان و بزرگان شیعه در هفته‌های اخیر بازداشت شده‌اند. برخی منابع همچنین از وجود زندانی موسوم به «اتاق سنگی» در ساختمان وزارت عدلیه و نگهداری بازداشت‌شدگان در آن خبر داده‌اند.

بر اساس گزارش‌ها طالبان برای هر اتاق مسکونی ماهانه چهار هزار افغانی کرایه تعیین کرده‌اند و از ساکنان خواسته‌اند کرایه ماه‌های گذشته از اردیبهشت را نیز پرداخت کنند. منابع محلی می‌گویند افرادی که از پرداخت این مبلغ خودداری کنند، با خطر بازداشت یا تخلیه خانه‌هایشان روبه‌رو هستند.

گزارش‌های منتشرشده همچنین از حضور مأموران مسلح در شهرک، جمع‌آوری اسناد مالکیت، مهروموم کردن برخی خانه‌های خالی و نگرانی ساکنان از ازدست‌دادن املاکشان حکایت دارد. شماری از ساکنان تأکید کرده‌اند که خانه‌های خود را با هزینه شخصی و بر اساس اسناد مالکیت خریداری یا احداث کرده‌اند.

همچنین ادعاهایی درباره واگذاری دست‌کم ۷۲ خانه در منطقه سناتوریم کابل به بستگان و نزدیکان وزیر عدلیه پس از تخلیه مالکان مطرح شده است؛ ادعایی که به‌طور مستقل تأیید نشده است.

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