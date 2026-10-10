آمریکا در پی تحمیل سلطه اقتصادی بر عراق است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ معین الکاظمی در گفت‌وگویی اعلام کرد: واشنگتن در تلاش است سلطه اقتصادی خود را بر عراق تحمیل کند.

وی افزود: هدف آمریکا، کنترل تصمیمات راهبردی حساس، به‌ویژه در بخش نفت و انرژی است که رکن اصلی و شریان حیاتی اقتصاد ملی را تشکیل می‌دهد.

وی توضیح داد: مرحله کنونی، اتخاذ موضعی قاطع برای آزادسازی بخش انرژی و نفت از وابستگی و نفوذ آمریکا را ضروری می‌سازد و همچنین باید به انحصار شرکت‌های وابسته به واشنگتن در پروژه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه پایان داده شود.

وی هشدار داد که ادامه این مسیر، امنیت انرژی عراق را در معرض فشارها و باج‌گیری سیاسی خارجی قرار می‌دهد.

الکاظمی بر ضرورت حرکت دولت به سمت تنوع بخشیدن به جایگزین‌های سرمایه‌گذاری از طریق انعقاد قرارداد با شرکت‌های بزرگ جهانی و معتبر از قطب‌های مختلف شرقی و غربی تأکید کرد.

به گفته وی، این اقدام به حفظ توازن راهبردی، صیانت از حاکمیت اقتصادی کشور و محدود کردن سلطه آمریکا بر ثروت‌ها و توانمندی‌های عراق کمک می‌کند.

این هشدارها در شرایطی مطرح می‌شود که تلاش‌هایی برای اتصال نفت عراق به دریای مدیترانه از طریق شرکت‌های بزرگ آمریکایی مانند «شورون» در جریان است و این شرکت‌ها همان شرکت‌هایی هستند که بهره‌برداری از میادین گازی رژیم صهیونیستی در مدیترانه، مانند میادین «تامار» و «لویاتان» را بر عهده دارند.

این موضوع نشان‌دهنده تلاش برای قرار دادن پرونده انرژی منطقه زیر یک اتاق کنترل واحد به سرپرستی واشنگتن است که هدف آن بی‌اثر کردن نفت و تضمین عدم استفاده از آن در آینده به عنوان ابزار فشار سیاسی یا اقتصادی علیه رژیم صهیونیستی است.

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