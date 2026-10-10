تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه؛ ثبت ۴۵۳ عملیات زمینی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای رژیم صهیونیستی در این عملیات، خودروهای غیرنظامی را متوقف کرده و هویت رهگذران و ساکنان محلی را در این محور بررسی کردند.

این تحرک میدانی همزمان با نفوذها و تحرکات نظامی گسترده در مناطق حومه قنیطره و حومه غربی درعا انجام شد.

این اقدامات در ادامه حمله نیروهای صهیونیستی به اراضی کشاورزی نزدیک روستا و مزرعه «بیت جن» بود که طی آن یک ساختمان متروکه منفجر و تیراندازی خودسرانه برای ترساندن اهالی انجام شد.

در همین زمینه، شبکه حقوق بشر سوریه در گزارش حقوقی خود ثبت کرد که نیروهای رژیم صهیونیستی از ۸ دسامبر ۲۰۲۴ تا ۶ اکتبر ۲۰۲۶، ۴۵۳ عملیات نفوذ زمینی در داخل خاک سوریه انجام داده‌اندکه این تجاوزات و تحرکات میدانی به شهادت دست‌کم ۶۹ نفر منجر شد.

بیشتر این نفوذها در استان‌های قنیطره و درعا و به میزان کمتر در حومه دمشق رخ داده است.

این گزارش همچنین ۱۶۲ مورد بازداشت خودسرانه شهروندان سوری را ثبت کرد که سرنوشت ۳۵ نفر از آنان همچنان نامعلوم است.

علاوه بر این، ۱۵ مسکن غیرنظامی در روستای حمیدیه در حومه قنیطره تخریب شد. رژیم صهیونیستی همچنین منطقه حفاظت‌شده طبیعی «جباتا الخشب» را به‌طور گسترده تخریب کرد و مراتع قنیطره نیز با مواد نامعلومی سم‌پاشی شد.

این شبکه اشاره کرد که نیروهای رژیم صهیونیستی بار دیگر در غرب روستای العشه و شهر الرفید، در منطقه «خط سوفا ۵۳»، زمین‌ها را تخریب کردند.

این اقدامات همزمان با صدها حمله هوایی انجام شد که این حملات استان‌های دمشق و حومه آن، حما، لاذقیه، حمص، طرطوس، السویدا و ادلب را هدف قرار داد.

رژیم صهیونیستی در این حملات از حضور نظامی خود در منطقه حائل و مواضع اطراف آن بهره برد.

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