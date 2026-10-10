به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ادوین سالوادور، نماینده سازمان جهانی بهداشت در افغانستان، امروز (شنبه، ۱۸ مهر) به مناسبت روز جهانی سلامت روان گفت بسیاری از مردم این کشور به‌دلیل از دست دادن عزیزان و دشواری‌های زندگی با فشارهای روانی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

او تأکید کرد که مراقبت از سلامت روان به‌اندازه سلامت جسم اهمیت دارد و افرادی که با مشکلات روانی مواجه‌اند، باید بدانند تنها نیستند و به حمایت دیگران نیاز دارند.

به گفته سالوادور، گوش دادن همدلانه و بدون قضاوت، حمایت متقابل و گفت‌وگوی صریح درباره سلامت روان می‌تواند به شکل‌گیری خانواده‌هایی مستحکم‌تر و جوامعی سالم‌تر کمک کند.

نماینده سازمان جهانی بهداشت همچنین گفت شعار امسال روز جهانی سلامت روان، «تجربه‌های زندگی شنیده شوند؛ صداهای واقعی، تغییرات واقعی»، بر اهمیت شنیده شدن روایت‌ها و تجربه‌های افراد تأکید دارد.

او از مردم خواست به یکدیگر گوش دهند، از هم حمایت کنند و در کنار یکدیگر بایستند تا هیچ‌کس از توجه و حمایت محروم نماند.

روز جهانی سلامت روان هر سال ۱۰ اکتبر با هدف افزایش آگاهی درباره مشکلات روانی، مقابله با انگ اجتماعی و تأکید بر دسترسی همگانی به خدمات حمایتی و درمانی گرامی داشته می‌شود.

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