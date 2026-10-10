لبنان به دولتی با توان نجات ملی نیاز دارد، نه خودکشی ملی

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ احمد قبلان، مفتی جعفری لبنان، در خطبه نماز جمعه با هشدار درباره تشدید تنش‌ها در منطقه، خواستار همکاری کشورهای عربی و اسلامی برای مقابله با «فتنه آمریکایی ـ صهیونیستی ـ اروپایی» شد و بر ضرورت تشکیل یک نظام امنیت منطقه‌ای مشترک تأکید کرد.

قبلان با اشاره به نقش عربستان سعودی، ایران، ترکیه، پاکستان، عراق، مصر، یمن، سوریه و لبنان، گفت این کشورها باید برای جلوگیری از درگیری‌های گسترده و حفظ منافع ملت‌های منطقه به همکاری روی آورند.

وی تأکید کرد: راه‌حل بحران‌های منطقه، آتش‌بس و گفت‌وگوست، نه گسترش جنگ و قطع روابط میان کشورهای اسلامی.

وی با اشاره به وضعیت لبنان، مقاومت این کشور را یکی از عوامل مهم مقابله با طرح‌های اسرائیل دانست و گفت: کشورهای عربی باید به‌جای اختلاف و تقابل، بر همکاری، استقلال واقعی و جلوگیری از گسترش اشغالگری تمرکز کنند.

قبلان در بخش دیگری از سخنانش از عملکرد قوه مجریه لبنان انتقاد کرد و گفت این کشور به دولتی نیاز دارد که توانایی نجات ملی داشته باشد، نه اینکه کشور را به سمت فروپاشی سوق دهد.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی، معیشتی و اجتماعی، ضعف در مدیریت امور مالی و اداری، فساد و بی‌توجهی به نیازهای اساسی مردم را از چالش‌های جدی لبنان برشمرد و خواستار ارائه پاسخ‌های روشن از سوی مسئولان، به‌ویژه رئیس‌جمهور، درباره این وضعیت شد.

قبلان در پایان تأکید کرد که لبنان در شرایطی حساس قرار دارد و مسئولان باید از منافع ملی، حاکمیت کشور و حقوق شهروندان حفاظت کنند.

وی گفت: لبنان به قوه مجریه‌ای نیاز دارد که توان نجات ملی داشته باشد، نه خودکشی ملی؛ زیرا آتش بحران از هر سو کشور را احاطه کرده و نباید اجازه داد لبنان در برابر آن تنها بماند.



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