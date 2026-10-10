سناتورهای آمریکایی خواهان خروج از مهلکه هستند!

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در واکنش به مصاحبه ژنرال صهیونیستی که صبح روز ۷ اکتبر نتانیاهو را از خواب بیدار کرد و حالا در گفت‌وگویی سکوت خود را شکسته است در شبکه ایکس نوشت:

" نتانیاهو یک جنایتکار جنگیِ تحت تعقیب است که دستش به خون اعراب، آمریکایی‌ها و ایرانیان آلوده است. او برای فرار از عدالت، هیچ ارزشی برای مردم خود قائل نیست.

او همچون قماربازی ورشکسته، ناامیدانه تلاش می‌کند با قربانی کردن هر چه بیشتر جان و مال آمریکایی‌ها خود را نجات دهد. حتی سناتورهای آمریکایی نیز خواهان خروج از مهلکه‌ شکست‌های فاجعه بار هستند! "

اوی گیل (Avi gil) ژنرال صهیونیست که معاون نظامی نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از جولای ۲۰۲۱ تا می ۲۰۲۴ بوده؛ در گفت‌وگویی با کانال ۱۲ اسرائیل گفته است، سه ماه پیش از وقوع جنگ، به نتانیاهو هشدار داده شده بود.

او گفته است در سوابق و گزارش‌های مربوط به ۷ اکتبر دستکاری شده است و گروگان‌ها «می‌توانستند زودتر بازگردند».





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