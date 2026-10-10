به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین اختتامیه یازدهمین کنگره ملی اعتکاف و هشتمین جشنواره بین‌المللی علمی، ادبی و هنری اعتکاف با عنوان پاسداشت قائد شهید امت و احیاگر اعتکاف، روز پنجشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۵ در تهران برگزار می‌شود.

در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدباقر تکیه‌ای، قائم‌مقام و سخنگوی کنگره اعتکاف، و دکتر کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، حضور خواهند داشت. همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، از دیگر سخنرانان این آیین خواهد بود.

برنامه‌های این مراسم شامل شعرخوانی محمد رسولی، ارائه گزارش هشتمین جشنواره بین‌المللی اعتکاف از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین فلاح‌زاده، دبیر علمی جشنواره، و سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، است.

همچنین در این آیین از شهیده اعتکاف، خانم زهرا حدادعادل، تجلیل می‌شود و از برگزیدگان هشتمین جشنواره بین‌المللی علمی، ادبی و هنری اعتکاف تقدیر به عمل خواهد آمد.

یازدهمین کنگره ملی اعتکاف و هشتمین جشنواره بین‌المللی علمی، ادبی و هنری اعتکاف با هدف پاسداشت جایگاه اعتکاف و تجلیل از فعالان و برگزیدگان این عرصه برگزار می‌شود.



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