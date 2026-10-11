آموزش قرآن به فرزندان از وظایف مهم والدین است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین تراشیون در سخنرانی شبانه حرم مطهر بانوی کرامت که در شبستان امام خمینی(ره) برگزار شد، با تأکید بر ضرورت توجه به ابعاد مختلف تربیت فرزندان، تربیت دینی را راهکار تحقق تربیت همه‌جانبه دانست و گفت: تربیت موفق، تربیتی است که نیازهای انسان برای زندگی در دنیا و دستیابی به سعادت اخروی را به صورت متوازن مورد توجه قرار دهد.

وی با اشاره به دعای قرآنی «رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً» اظهار داشت: تربیت نباید تنها بر آموزش یا یکی از ابعاد وجودی انسان متمرکز باشد، بلکه باید زمینه رشد متناسب ابعاد مختلف شخصیتی او را فراهم کند. همان‌گونه که رشد نامتوازن اعضای بدن، انسان را از تعادل خارج می‌کند، تمرکز یک‌جانبه بر ابعاد تربیتی نیز مانع شکل‌گیری شخصیتی کامل و متعادل می‌شود.

تربیت دینی؛ الگویی جامع برای زندگی

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با بیان اینکه تربیت دینی به زندگی دنیوی و سعادت اخروی انسان توجه دارد، افزود: در روایات بر این موضوع تأکید شده است که انسان باید برای دنیای خود به‌گونه‌ای تلاش کند که گویی مدت زیادی در آن زندگی خواهد کرد و برای آخرت خود چنان آماده باشد که گویی آخرین روز زندگی اوست. این نگاه، ضرورت توجه هم‌زمان به مسئولیت‌های دنیوی و معنوی را نشان می‌دهد.

تراشیون با اشاره به سیره پیامبر اکرم(ص) در محکم کردن قبر یکی از مسلمانان خاطرنشان کرد: پیامبر(ص) تأکید داشتند که خداوند دوست دارد هر کاری به‌درستی، استحکام و بدون نقص انجام شود. اگر این آموزه در بخش‌های مختلف زندگی، از تولید و خدمات تا مسئولیت‌های خانوادگی و اجتماعی، مورد توجه قرار گیرد، بسیاری از مشکلات ناشی از سهل‌انگاری کاهش می‌یابد.

وی یکی از اصول تربیت دینی را توجه به دستورات خداوند و سیره اهل‌بیت(ع) دانست و بیان کرد: انسان‌ها نمی‌توانند به همه ابعاد آشکار و پنهان وجود یکدیگر احاطه داشته باشند، اما خداوند و اولیای الهی به نیازهای انسان آگاهی دارند؛ ازاین‌رو، بهره‌گیری از آموزه‌های دینی می‌تواند مسیر تربیت را روشن‌تر کند.

مدارا؛ یکی از مهارت‌های مهم زندگی خانوادگی

تراشیون با اشاره به اهمیت مدارا در زندگی مشترک تصریح کرد: امیرالمؤمنین علی(ع) می‌فرمایند «الْمُدَارَاةُ نِصْفُ الْإِیمَانِ». برخورداری از قدرت مدارا در روابط خانوادگی، از بسیاری از درگیری‌ها، اختلافات و رفتارهای آسیب‌زا جلوگیری می‌کند. زوجین باید بیاموزند که در مواجهه با اختلاف‌نظرها، به‌جای شتاب‌زدگی و تنش، از گفت‌وگو و مدارا بهره بگیرند.

او با تأکید بر اهمیت انتخاب آگاهانه همسر ادامه داد: در ازدواج نباید تنها به علاقه‌های زودگذر توجه کرد، بلکه لازم است ویژگی‌های اخلاقی، مسئولیت‌پذیری و توانایی فرد برای ایفای نقش همسری و پدر یا مادری نیز مورد توجه قرار گیرد. توجه به معیارهای دینی و اخلاقی پیش از ازدواج، می‌تواند در شکل‌گیری خانواده‌ای سالم و تربیت مناسب فرزندان مؤثر باشد.

نقش آموزش قرآن در تربیت فرزندان

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با اشاره به اهمیت نام‌گذاری فرزندان گفت: انتخاب نام زیبا و معنادار از جمله مسئولیت‌های والدین است و نام‌های نیکو، به‌ویژه نام‌های اهل‌بیت(ع)، می‌توانند زمینه‌ساز پیوند عاطفی و فرهنگی فرزندان با معارف دینی باشند.

تراشیون آموزش قرآن را از وظایف مهم والدین برشمرد و اظهار داشت: آشنایی فرزندان با قرآن نباید تنها به توانایی روخوانی محدود شود؛ آنان باید با مفاهیم قرآن آشنا شوند و خانواده‌ها زمینه به‌کارگیری این آموزه‌ها را در زندگی روزمره فراهم کنند. تربیت قرآنی زمانی اثرگذارتر خواهد بود که آموزش، فهم و عمل در کنار یکدیگر قرار گیرند.

وی افزود: هدف از تربیت دینی این است که فرزندان در تصمیم‌ها و رفتارهای خود، خداوند و ارزش‌های دینی را معیار قرار دهند و صرفاً تحت تأثیر جریان‌های اجتماعی یا مطالب منتشرشده در فضای مجازی تصمیم نگیرند.

مسجد و خانواده؛ دو بستر مهم تربیت دینی

تراشیون با تأکید بر ضرورت حفظ ارتباط نسل جدید با مسجد گفت: حضور کودکان و نوجوانان در مساجد باید از دوران کودکی مورد توجه قرار گیرد و خانواده‌ها در ایجاد این ارتباط نقش مهمی دارند. مسجد نیز باید محیطی پذیرا برای کودکان باشد تا آنان در نخستین تجربه‌های حضور خود، با احترام و محبت روبه‌رو شوند.

وی با اشاره به سیره پیامبر اکرم(ص) در برخورد با کودکان خاطرنشان کرد: در گزارش‌های مربوط به زندگی پیامبر(ص)، توجه به نیازهای کودکان و مدارا با آنان دیده می‌شود. این رفتار می‌تواند الگویی برای خانواده‌ها، متولیان مساجد و بزرگ‌ترهای جامعه باشد تا به‌جای ایجاد محدودیت‌های غیرضروری، زمینه حضور و مشارکت کودکان را فراهم کنند.

او با بیان اینکه انس با اهل‌بیت(ع) نیز باید از دوران کودکی شکل بگیرد، ادامه داد: حضور در مجالس اهل‌بیت(ع)، شرکت در برنامه‌های مذهبی و آشنایی تدریجی با معارف دینی، از راه‌هایی است که می‌تواند به شکل‌گیری هویت دینی فرزندان کمک کند.

بزرگ‌ترهای خانواده؛ الگوی نسل جدید

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت، ارتباط میان نسل‌ها را از عوامل مؤثر در انتقال سبک زندگی دانست و گفت: دیدار با بزرگ‌ترهای خانواده، شنیدن خاطرات آنان و آشنایی با تجربه‌های دینی و اجتماعی‌شان می‌تواند زمینه انتقال ارزش‌ها به نسل جدید را فراهم کند.

تراشیون با تأکید بر نقش پدربزرگ‌ها، مادربزرگ‌ها و بزرگان فامیل افزود: بزرگ‌ترها باید برای کودکان و نوجوانان وقت بگذارند و با رفتار و گفتار خود، الگوی مناسبی از اخلاق، عبادت، احترام و مسئولیت‌پذیری ارائه دهند. در مقابل، احترام به جایگاه بزرگ‌ترهای خانواده نیز به حفظ پیوندهای خانوادگی کمک می‌کند.

وی در ادامه، توجه به سیره انسان‌های شایسته را در تربیت فرزندان ضروری دانست و اظهار داشت: کودکان برای شناخت رفتار درست، به الگوهای عملی نیاز دارند و خانواده‌ها باید زمینه معاشرت آنان با افراد خوش‌اخلاق و باتجربه را فراهم کنند.

تراشیون در پایان با تأکید بر اینکه تربیت دینی فرایندی تدریجی و همه‌جانبه است، خاطرنشان کرد: والدین، خانواده‌های گسترده، مساجد و محیط‌های اجتماعی هرکدام در تربیت نسل آینده نقش دارند و با فراهم کردن فضایی سرشار از محبت، آموزش صحیح و الگوهای رفتاری مناسب، می‌توان زمینه رشد متعادل و شکل‌گیری شخصیت دینی فرزندان را فراهم کرد.

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